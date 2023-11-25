Vergi, Harç ve Cezalara Yeni Yıl Zammı

Trafik cezaları, pasaport, kimlik, ehliyet harçları... Yeni yılda bütün vergi, ceza ve harçlarda zamlı tarife geçerli olacak.



Resmi Gazete'de yayımlanan yeniden değerleme oranına göre yüzde 58,46 artışa gidilecek.



Kimlik yenileme ücreti 83 liradan 131 buçuk liraya, kırmızı ışıkta geçen sürücünün cezası 951 liradan bin 507 liraya çıkacak.



3 aylık pasaport almak için toplamda ödenecek para bin 535 lira 55 kuruştan 2 bin 431 liraya çıkacak. 1 yıllık pasaportun maliyeti 2 bin 13 lira 45 kuruştan 3 bin 188 liraya yükselecek.



2 yıllık pasaport ücreti 2 bin 970 lira 15 kuruştan 4 bin 705 liraya çıkacak. 3 yıllık pasaport için 4 bin 8 lira 75 kuruş yerine 6 bin 350 lira, 3 yıldan uzun süreli pasaport için de 5 bin 444 lira yerine 8 bin 625 lira ödenecek.



