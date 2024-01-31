Vergi tabanı genişletilecek! Mehmet Şimşek açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı konuşmada vergi tabanını genişletme hedeflerinin olduğunu açıkladı.

Vergi tabanı genişletilecek! Mehmet Şimşek açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) ocak ayı olağan toplantısında konuştu. Şimşek, verginin tabanını büyüteceklerini belirtti. Şimşek açıklamasında, "Verginin tabanını büyüteceğiz. Yani şu anda verginin hakkıyla alınmadığı alanlarda çaba göstereceğiz." dedi. Şimşek sözlerine şöyle devam etti:

- Şu anda harıl harıl çalışmalar var. Bütçe açığındaki artış esas itibarıyla depremden kaynaklanıyor. Muhtemelen 2024’te OVP’de öngördüğümüzün altında bir açıkla kapatmak için elimizde geleni yapacağız. 2025, 2026’da da toplam açığı yüzde 3’ün altına çekmeyi planlıyoruz.
# Mehmet Şimşek # vergi
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