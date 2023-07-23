Emekli olunca yaşanacak en iyi kasabalar arasında 10 tane kasaba bulunuyor. Fotoğrafları ile beraber ismini söylediğimiz bu kasabalar hakkında detaylı bilgiler de sunduk. Her emekli olacak insanın hayali olan bu kasabalardan hangileri size göre? Üstelik bunlar tam bir sahil kasabası! Kavurucu sıcak havada hayalinizi süsleyecek bu yerleri görmek için sıraladığımız listeye bakınız! EMEKLİ OLUNCA YAŞANACAK EN İYİ KASABALAR
Her insanın hayalindeki
emekli olunca görülecek sahil kasabaları listesi aşağıdaki gibidir:
1. Kozbeyli
İzmir'in Foça ilçesine bağlı olan Kozbeyli, tarihi yapıları, sakin yaşamı, dibek kahvesi, taş evleri ve camisi ilçe ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Şehirden uzak bir yaşam sürmek, huzuru hissetmek ve tertemiz havanın tadını çıkarmak isterseniz Kozbeyli tam size göre.
2. Behram
1487 senesinden itibaren aynı isim ile anılan Behram, Assos Antik Kenti ve Athena Tapınağı'nı ile ün salmıştır. Çanakkale şehir merkezine 92 kilometre, Ayvacık ilçe merkezine ise 15 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Behram'ın kuzeyinde Tuzla Çayı, güneyinde ise Edremit Körfezi ile beraber Yunanistan'a ait olan Midilli Adası bulunmaktadır.
3. Güzelçamlı
Dünyanın en çok oksijen miktarına sahip olan Güzelçamlı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunmaktadır. İçerisinde Papaz Evi, Eski Kilise, Kale, Kurşunlu Manastırı bulunan bu güzel kasabada eşsiz ve bakir doğanın keyfini çıkarabilirsiniz.
4. Göcek
Göcek kasabasının tarihi Likyalılar dönemine dek uzanmaktadır. Likyalıların önemli yerleşim yerlerinden birisi olan Tlos Antik Kenti Göcek'dedir. Mezarları, tiyatroları ve hamamları ile ziyaretçilerinin geçmiş ile bağ kurmasını sağlayan Göcek, Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlıdır. Buranın ismi geçmiş zamanda bu bölgede yaşayan Göçek isimli topluluktan gelmektedir.
5. Akarca
İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı olan bu kasaba genellikle yazlıkçıların tercih ettiği bir yerdir. Çoğu insan tarafından bilinmeyen bu yerde sabahlara dek devam eden eğlence mekanlarına rastlamak oldukça zordur. Buz gibi soğuk denizi, sakin ve dingin bir hayat sürmeyi dileyenler için Akarca doğru bir tercih olacaktır.
6. Çukurbağ
Köyün yerleşimine göre daha çukurda kaldığı için Çukurbağ ismi verilen bu kasaba Antalya'nın Kaş ilçesine bağlıdır. Likyalılar zamanından pek çok tarihsel kalıntı, mezarlar ve şaraphanelere rastlanmıştır. Yaşları binin üzerinde aşılı zeytin ağaçları bulunan bu kasabanın geçmiş bir zamanda zeytincilik ile uğraştığını söylemek yanlış olmaz. Antalya'ya 183 kilometre, Kaş'a ise 11 kilometre mesafededir.
7. Badavut
Balıkesir ilinin Ayvalık ilçesinde yer alan Badavut, tam sessiz ve sakin bir yer arayanalar göre. Badavut'ta bulunan ve kasabanın adını taşıyan doğal bir plaja sahip bu yer, Sarımsaklı'ya yaklaşık olarak 4 kilometre mesafede yer almaktadır. Şeytan Sofrası, Cennet Tepesi ve Cunda Adası gibi yakın bir konumda olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.
8. Turunç
Turunç, eski bir balıkçı kasabası olması ile bilinmektedir. Kasabada çok sayıda turunç ağaçları ve meyve bulunmaktadır. Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı olan bu yer mavi bayrak ödüllü kıyıya da sahiptir. Turunç Sahil, Amos Antik Kenti gibi pek çok yer Turunç'a gidip ziyaret etmenizi bekliyor.
9. Bademli
İzmir ile Ayvalık arasında yer alan Bademli Köyü, zeytin ağaçları ile donatılmıştır. Hayıtlı Koyu, Zindancık Koyu, Killik Koyu gibi eşsiz koyları bulunan Bademli İzmir'e 2 saat, Ayvalık'a ise 1 saatlik bir mesafede yer almaktadır.
10. Akyaka
Muğla'nın Akyaka ilçesine bağlı olan Akyaka, önemli turizm yerlerinden birisidir. Gökova Körfezi'nin doğu ucunda yer alan Akyaka Sakartepe Dağı'nın güneyinde yer alır. Azmak Nehri, Akyaka Limanı, Akyaka Plajı, Azmak Kaya Mezarları, Çınar Plajı gibi pek çok gezi yerine sahip olan Akyaka tatlı bir kasaba olma özelliği ile bilinmektedir.