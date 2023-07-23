Emekli olunca yaşanacak en iyi kasabalar arasında 10 tane kasaba bulunuyor. Fotoğrafları ile beraber ismini söylediğimiz bu kasabalar hakkında detaylı bilgiler de sunduk. Her emekli olacak insanın hayali olan bu kasabalardan hangileri size göre? Üstelik bunlar tam bir sahil kasabası! Kavurucu sıcak havada hayalinizi süsleyecek bu yerleri görmek için sıraladığımız listeye bakınız!

EMEKLİ OLUNCA YAŞANACAK EN İYİ KASABALAR

Her insanın hayalindeki emekli olunca görülecek sahil kasabaları listesi aşağıdaki gibidir:

1. Kozbeyli İzmir'in Foça ilçesine bağlı olan Kozbeyli, tarihi yapıları, sakin yaşamı, dibek kahvesi, taş evleri ve camisi ilçe ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Şehirden uzak bir yaşam sürmek, huzuru hissetmek ve tertemiz havanın tadını çıkarmak isterseniz Kozbeyli tam size göre.

2. Behram 1487 senesinden itibaren aynı isim ile anılan Behram, Assos Antik Kenti ve Athena Tapınağı'nı ile ün salmıştır. Çanakkale şehir merkezine 92 kilometre, Ayvacık ilçe merkezine ise 15 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Behram'ın kuzeyinde Tuzla Çayı, güneyinde ise Edremit Körfezi ile beraber Yunanistan'a ait olan Midilli Adası bulunmaktadır.

3. Güzelçamlı

4. Göcek Göcek kasabasının tarihi Likyalılar dönemine dek uzanmaktadır. Likyalıların önemli yerleşim yerlerinden birisi olan Tlos Antik Kenti Göcek'dedir. Mezarları, tiyatroları ve hamamları ile ziyaretçilerinin geçmiş ile bağ kurmasını sağlayan Göcek, Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlıdır. Buranın ismi geçmiş zamanda bu bölgede yaşayan Göçek isimli topluluktan gelmektedir.

5. Akarca İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı olan bu kasaba genellikle yazlıkçıların tercih ettiği bir yerdir. Çoğu insan tarafından bilinmeyen bu yerde sabahlara dek devam eden eğlence mekanlarına rastlamak oldukça zordur. Buz gibi soğuk denizi, sakin ve dingin bir hayat sürmeyi dileyenler için Akarca doğru bir tercih olacaktır.