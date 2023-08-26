7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesinde kısmi anlaşma sağlandı

Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, memur ve memur emeklilerinin 2024 ve 2025'teki zam oranında uzlaşamazken, taraflar 11 hizmet kolunun tamamında anlaştı.

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesinde kısmi anlaşma sağlandı
7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesinde kısmi anlaşma sağlandı
Editör: Süleyman Daban
Son Güncelleme:

Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, memur ve memur emeklilerinin 2024 ve 2025'teki zam oranında uzlaşamazken, taraflar 11 hizmet kolunun tamamında anlaşma sağladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, kamu toplu sözleşme sonucunu değerlendirdi
Memur ve memur emeklisini ilgilendiren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan müzakere süreci sona erdi.

Müzakerelerin ardından, Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, memur ve memur emeklilerinin genelini ilgilendiren zam oranında anlaşamazken, 11 hizmet kolunda Kamu İşveren Heyeti ile yetkili sendikalar arasında uzlaşma sağlandı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında dün saat 20.30'da başlayıp, bugün saat 03.40'da sona eren görüşmelerin ardından, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Altılı Masa üyelerinden itiraflar gelmeye devam ediyor! Temel Karamollaoğlu'nda güldüren itirafAltılı Masa üyelerinden itiraflar gelmeye devam ediyor! Temel Karamollaoğlu'nda güldüren itirafSiyaset

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesinin sonuçlandığını belirterek, şöyle konuştu:

- Oransal kısımda mutabakat sağlayamadık. Oransal kısım hakeme gidecek ve tahkim süreci başlayacak ama genel toplu sözleşmeye ilişkin oransal zammın dışındaki kısımlarda önemli başlıklarda kazanımlar olduğu gibi 11 hizmet kolunda mutabakatla toplu sözleşme sonuçlandı.

 " 4688 SAYILI YASA YENİDEN DÜZENLENECEK"

Sözleşmede, 11 hizmet kolunda ilave kazanımlardan oluşan 128 yeni ve revize maddenin bulunduğunu vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

- 291 hizmet kolu, 50 tane de genel olmak üzere toplam 341 maddenin olduğu bir kazanım skalası toplu sözleşmemizin sonucu. En önemli çözüm merkezi, toplu sözleşme masası. Uzun süredir emek veriyoruz, geceli gündüzlü çalışıyoruz, şu an saat gecenin 4'üne yaklaşmakta ve ancak içeriden çıkabildik ve imzalar ancak atılabildi. Bu da şunu gösteriyor; memur toplu sözleşmesinde 4688 Sayılı Yasanın değişme zaruretini bir kez daha işaret ediyor. Bu konuda da bir madde imzaladık. Memur toplu sözleşmesiyle ilgili 4688 Sayılı Yasayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının himayesinde düzenlemek için bir çerçeve oluşturmaya çalışacağız. Bu da çok kıymetli bir adım olacak.

3600 ek gösterge

"3600 EK GÖSTERGE KONUSU BERABER ÇALIŞILACAK"

Toplu sözleşmede birçok ünvandaki çalışanların gözetildiği başlıkların olduğunu belirten Yalçın, şöyle devam etti:

- 3600 ek gösterge konusu beraber çalışılacak ve uygun bir zamanda hükümete teslim edilecek. Bu açıdan bu toplu sözleşmede masaya gelirken birçok maddeyle gelmiştik ve bunlar revize edilerek daha sonra 960 maddede tasnif edilmişti. Masadan çözüm üretelim diye olağanüstü gayret gösterdik. Hizmet kolu bazında çok önemli adımların atıldığını görüyoruz. Ülkemizin şartlarını dikkate alarak, ülkemizin şartları nispetinde olumlu yaklaşılan maddeler oldu. Şüphesiz daha fazla kazanım üretmek için elimizden gelen gayreti yine göstermeye devam edeceğiz.
Nereden arsa almalıyım derdine son! İşte İstanbul'da gelecekte prim yapacak yerlerNereden arsa almalıyım derdine son! İşte İstanbul'da gelecekte prim yapacak yerlerEkonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın # Memur-Sen # Kamu İşveren Heyeti # gündem
Çok Okunanlar
Sonunda bu da oldu paraya da zam geldi!
Sonunda bu da oldu paraya da zam geldi!
Kapadokya’da 140 kişilik koro Beethoven’in 9. Senfonisi
Kapadokya’da 140 kişilik koro Beethoven’in 9. Senfonisi
Düzce ekiplerinden eş zamanlı uygulama
Düzce ekiplerinden eş zamanlı uygulama
Adana'da kereste imalathanesi yandı
Adana'da kereste imalathanesi yandı
Mardin'de tır kazası: 1 ağır yaralı
Mardin'de tır kazası: 1 ağır yaralı
Öne Çıkanlar "Savaşlar Güçle Kazanılır!" | Dr. Mehmet Perinçek'ten Kritik Putin-Prigojin-Wagner Üçgeni Açıklaması "Savaşlar Güçle Kazanılır!" | Dr. Mehmet Perinçek'ten Kritik Putin-Prigojin-Wagner Üçgeni Açıklaması Dünya'nın en değerli madeni Dünya'nın en değerli madeni