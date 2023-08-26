Nereden arsa almalıyım derdine son! İşte İstanbul'da gelecekte prim yapacak yerler

Kenan Biter'in haberine göre İstanbul'da geleceğin en parlak yatırım yerleri belirlendi. İstanbul'da arsa almak isteyen insanlar bu haberi merakla bekliyordu. İstanbul içerisinde gelecekte prim yapacak yerler burada! Nereden arsa almalıyım sorusunun yanıtını merak edenler için işte ortalama ev, arsa fiyatları ve İstanbul içi yatırım için uygun yerlerin ayrıntıları!

NEREDEN ARSA ALMALIYIM

TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Hüsniye Boztunç değerlendirdi. Orta ve alt gelir düzeyine sahip vatandaşlar için, İstanbul Avrupa yakası içerisinde Halkalı, Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, Arnavutköy, Sultangazi ve Çatalca arsa ve ev fiyatları için uygun görünüyor. Anadolu yakasında ise, Çekmeköy, Sancaktepe, Tuzla ve Pendik arsa ve ev almak için uygun yerler. Ulaşım noktasında gerçekleştirilmesi planlanan projeler ile ulaşım sorunları da çözülecek. Boztunç, belirtilen ilçelerde yer alan projelere yatırım yapanların gelecekte çok karlı çıkacağını da sözlerine ekledi.

GELECEKTE PRİM YAPACAK YERLER

İstanbul'da gayrimenkul sektörünü etkileyen çok önemli gelişmelerin yaşandığını ve üçüncü havaalimanı, üçüncü köprü, yeni şehir projeleri, kentsel dönüşüm alanları ile öne çıkan yeni cazibe merkezlerinin olduğunu söyleyen Boztunç, mevcut yapı ve yerleşim yoğunluğunun yapılan yatırımlar ile kuzeye kayacağının altını çizerek, Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Ümraniye Sancaktepe, Tuzla ve Pendik'in yeni yatırımlara açık bölgeler olduğunu ve yeni projelerin tam anlamıyla hayata geçmesiyle birlikte bu bölgelerdeki arsa fiyatları için tavan yapacağını söyledi.

Tayakadın, Durusu, Yeniköy ve Karaburun bölgelerindeki fiyatlarda ortalama yüzde 50 ile 70 oranında bir artış yaşandığını sözlerine ekleyen Boztunç, kısa süre içinde ciddi oranda artışlar yaşanan bu bölgenin Avrupa yakasında yeni projelerden etkilenecek en önemli bölgelerden biri haline dönüşeceğini vurguladı.

POYRAZKÖY

Üçüncü Köprü'nün Anadolu yakasındaki ayağında yer alması planlanan Poyrazköy'ün eski bir balıkçı köyü olduğunu ve köyde yer alan arazilerin geçmişte metrekaresinin 80 TL'den satıldığını ifade eden Boztunç, projeler sonrası bu bölgedeki arsa fiyatlarının metrekare birim fiyatının da 150 TL'lere ulaştığını belirterek bu rakamında ileriki zamanlarda çok üst seviyelere çıkacağını öngördüklerini söyledi.

SANCAKTEPE

Üçüncü Köprü'nün geliştireceği bölgeler arasında yerini alan Sancaktepe'de de, arazi fiyatlarının son yıllarda bölgede artış gösteren konut projeleri nedeniyle zaten yükselme eğiliminde olduğunu söyleyen Boztunç, köprünün güzergahı üzerinde yer alması nedeniyle bölgenin öneminin biraz daha arttığını dile getirerek; ''Öyle ki geçmişte arazi m2 fiyatları 75-80 TL iken, şimdi fiyatlar 140-160 TL'ler arasında değişiyor.'' dedi.

Kaynak: Haber 7