Dünya üniversite sıralamasında ilk sıralarda yer alan Türkiye'nin en iyi üniversiteleri
Times Higher Education dünyanın en iyi üniversiteleri 2023 listesini açıkladı. Açıklanan listede Türkiye'nin en iyi üniversiteleri ilk sıralarda yerini aldı. Peki Türkiye'deki üniversiteler dünyada hangi sırada yer aldı? İşte ayrıntılar...
Times Higher Education dünya üniversiteleri sıralamasında Türkiye'nin en iyi üniversiteleri puanlarını yayınladı. Dünya üniversite sıralamasında yer alan Türkiye'nin en iyi üniversiteleri kaç puan aldı? Sıralamaya göre ilk sırada hangi üniversite var? Türkiye'nin en iyi üniversitesi hangisi oldu? İşte yanıtları...
TÜRKİYE'NİN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİ
Times Higher Education'ın sıralamasına göre Türkiye'nin en iyi üniversitesi Koç üniversite seçildi. Sıralamayı ODTÜ, Sabancı takip ediyor.
Koç Üniversitesi 401-410
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 501-510
Sabancı Üniversitesi 531-550
Bilkent Üniversitesi 561-570
İstanbul Teknik Üniversitesi 601-650
Boğaziçi Üniversitesi 701-750
İstanbul Üniversitesi 801-1000