Dünya üniversite sıralamasında ilk sıralarda yer alan Türkiye'nin en iyi üniversiteleri

Times Higher Education dünyanın en iyi üniversiteleri 2023 listesini açıkladı. Açıklanan listede Türkiye'nin en iyi üniversiteleri ilk sıralarda yerini aldı. Peki Türkiye'deki üniversiteler dünyada hangi sırada yer aldı? İşte ayrıntılar...

Dünya üniversite sıralamasında ilk sıralarda yer alan Türkiye'nin en iyi üniversiteleri
Dünya üniversite sıralamasında ilk sıralarda yer alan Türkiye'nin en iyi üniversiteleri
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Times Higher Education dünya üniversiteleri sıralamasında Türkiye'nin en iyi üniversiteleri puanlarını yayınladı. Dünya üniversite sıralamasında yer alan Türkiye'nin en iyi üniversiteleri kaç puan aldı? Sıralamaya göre ilk sırada hangi üniversite var? Türkiye'nin en iyi üniversitesi hangisi oldu? İşte yanıtları...

TÜRKİYE'NİN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİ

Dünya üniversite sıralamasında ilk sıralarda yer alan Türkiye'nin en iyi üniversiteleri - Resim : 1

Times Higher Education'ın sıralamasına göre Türkiye'nin en iyi üniversitesi Koç üniversite seçildi. Sıralamayı ODTÜ, Sabancı takip ediyor.

Koç Üniversitesi                      401-410
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 501-510
Sabancı Üniversitesi               531-550
Bilkent Üniversitesi                 561-570
İstanbul Teknik Üniversitesi   601-650
Boğaziçi Üniversitesi             701-750
İstanbul Üniversitesi               801-1000

Türkiye'nin en iyi 40 üniversitesi açıklandıTürkiye'nin en iyi 40 üniversitesi açıklandıEğitim
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