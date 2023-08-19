Dünya üniversite sıralamasında ilk sıralarda yer alan Türkiye'nin en iyi üniversiteleri

Times Higher Education dünya üniversiteleri sıralamasında Türkiye'nin en iyi üniversiteleri puanlarını yayınladı. Dünya üniversite sıralamasında yer alan Türkiye'nin en iyi üniversiteleri kaç puan aldı? Sıralamaya göre ilk sırada hangi üniversite var? Türkiye'nin en iyi üniversitesi hangisi oldu? İşte yanıtları...

TÜRKİYE'NİN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİ

Times Higher Education'ın sıralamasına göre Türkiye'nin en iyi üniversitesi Koç üniversite seçildi. Sıralamayı ODTÜ, Sabancı takip ediyor.

Koç Üniversitesi 401-410

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 501-510

Sabancı Üniversitesi 531-550

Bilkent Üniversitesi 561-570

İstanbul Teknik Üniversitesi 601-650

Boğaziçi Üniversitesi 701-750

İstanbul Üniversitesi 801-1000