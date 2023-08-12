Türkiye'nin en iyi 40 üniversitesi açıklandı

Kar amacı gütmeyen URAP kuruluşuna göre belirlenen Türkiye'nin en iyi 40 üniversitesi arasında Hacettepe Üniversitesi zirvede. ODTÜ ise ikinci sırada yer alırken Türkiye'nin en iyi özel üniversitesi Koç Üniversitesi ise 3. sırada yerini aldı. Peki Türkiye'nin en iyi devlet üniversiteleri de dahil olan bu tablodaki diğer üniversiteler neler? İşte ayrıntılar...

TÜRKİYE'NİN EN İYİ 40 ÜNİVERSİTESİ

1 Hacettepe Üniversitesi Ankara 2 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Ankara 3 Koç Üniversitesi İstanbul 4 İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İstanbul 5 İstanbul Üniversitesi İstanbul 6 Ankara Üniversitesi Ankara 7 Gazi Üniversitesi Ankara 8 Ege Üniversitesi İzmir 9 Sabancı Üniversitesi İstanbul 10 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ankara 11 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa İstanbul 12 Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul 13 Boğaziçi Üniversitesi İstanbul 14 Gebze Teknik Üniversitesi Kocaeli 15 Marmara Üniversitesi İstanbul 16 Atatürk Üniversitesi Erzurum 17 Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir 18 Erciyes Üniversitesi Kayseri 19 Selçuk Üniversitesi Konya 20 Çukurova Üniversitesi Adana 21 Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon 22 Fırat Üniversitesi Elazığ 23 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İzmir 24 Çankaya Üniversitesi Ankara 25 Akdeniz Üniversitesi Antalya 26 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir 27 Bursa Uludağ Üniversitesi Bursa 28 19 Mayıs Üniversitesi Isparta 29 Süleyman Demirel Üniversitesi İstanbul 30 Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi İstanbul 31 İnönü Üniversitesi Malatya 32 Anadolu Üniversitesi Eskişehir 33 Sakarya Üniversitesi Sakarya 34 Acıbadem Mehmet ali Aydınlar Üniversitesi İstanbul 35 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara 36 Kocaeli Üniversitesi Kocaeli 37 Van 100. Yıl Üniversitesi Van 38 Gaziantep Üniversitesi Gaziantep 39 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İzmir 40 Abdullah Gül Üniversitesi Kayseri

Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasında yer alan 40 üniversite içerisinde son sırada Kayseri'deki Abdullah Gül Üniversitesi bulunuyor.