Türkiye'nin en iyi 40 üniversitesi açıklandı
Bu üniversiteler Türkiye'nin en iyi 40 üniversitesi seçildi! URAP'ın yayınladığı listeye göre o üniversite ilk sıraya yerleşti. Liste içerisinde Türkiye'nin en iyi özel üniversiteleri, Türkiye'nin en iyi devlet üniversiteleri bulunuyor. İşte Türkiye'nin en iyi 40 üniversitesi sıralaması...
Kar amacı gütmeyen URAP kuruluşuna göre belirlenen Türkiye'nin en iyi 40 üniversitesi arasında Hacettepe Üniversitesi zirvede. ODTÜ ise ikinci sırada yer alırken Türkiye'nin en iyi özel üniversitesi Koç Üniversitesi ise 3. sırada yerini aldı. Peki Türkiye'nin en iyi devlet üniversiteleri de dahil olan bu tablodaki diğer üniversiteler neler? İşte ayrıntılar...
TÜRKİYE'NİN EN İYİ 40 ÜNİVERSİTESİ
|1
|Hacettepe Üniversitesi
|Ankara
|2
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
|Ankara
|3
|Koç Üniversitesi
|İstanbul
|4
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
|İstanbul
|5
|İstanbul Üniversitesi
|İstanbul
|6
|Ankara Üniversitesi
|Ankara
|7
|Gazi Üniversitesi
|Ankara
|8
|Ege Üniversitesi
|İzmir
|9
|Sabancı Üniversitesi
|İstanbul
|10
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
|Ankara
|11
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
|İstanbul
|12
|Yıldız Teknik Üniversitesi
|İstanbul
|13
|Boğaziçi Üniversitesi
|İstanbul
|14
|Gebze Teknik Üniversitesi
|Kocaeli
|15
|Marmara Üniversitesi
|İstanbul
|16
|Atatürk Üniversitesi
|Erzurum
|17
|Dokuz Eylül Üniversitesi
|İzmir
|18
|Erciyes Üniversitesi
|Kayseri
|19
|Selçuk Üniversitesi
|Konya
|20
|Çukurova Üniversitesi
|Adana
|21
|Karadeniz Teknik Üniversitesi
|Trabzon
|22
|Fırat Üniversitesi
|Elazığ
|23
|İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
|İzmir
|24
|Çankaya Üniversitesi
|Ankara
|25
|Akdeniz Üniversitesi
|Antalya
|26
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
|Eskişehir
|27
|Bursa Uludağ Üniversitesi
|Bursa
|28
|19 Mayıs Üniversitesi
|Isparta
|29
|Süleyman Demirel Üniversitesi
|İstanbul
|30
|Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi
|İstanbul
|31
|İnönü Üniversitesi
|Malatya
|32
|Anadolu Üniversitesi
|Eskişehir
|33
|Sakarya Üniversitesi
|Sakarya
|34
|Acıbadem Mehmet ali Aydınlar Üniversitesi
|İstanbul
|35
|Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
|Ankara
|36
|Kocaeli Üniversitesi
|Kocaeli
|37
|Van 100. Yıl Üniversitesi
|Van
|38
|Gaziantep Üniversitesi
|Gaziantep
|39
|İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
|İzmir
|40
|Abdullah Gül Üniversitesi
|Kayseri
Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasında yer alan 40 üniversite içerisinde son sırada Kayseri'deki Abdullah Gül Üniversitesi bulunuyor.