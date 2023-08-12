Türkiye'nin en iyi 40 üniversitesi açıklandı

Bu üniversiteler Türkiye'nin en iyi 40 üniversitesi seçildi! URAP'ın yayınladığı listeye göre o üniversite ilk sıraya yerleşti. Liste içerisinde Türkiye'nin en iyi özel üniversiteleri, Türkiye'nin en iyi devlet üniversiteleri bulunuyor. İşte Türkiye'nin en iyi 40 üniversitesi sıralaması...

Türkiye'nin en iyi 40 üniversitesi açıklandı
Türkiye'nin en iyi 40 üniversitesi açıklandı
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Kar amacı gütmeyen URAP kuruluşuna göre belirlenen Türkiye'nin en iyi 40 üniversitesi arasında Hacettepe Üniversitesi zirvede. ODTÜ ise ikinci sırada yer alırken Türkiye'nin en iyi özel üniversitesi Koç Üniversitesi ise 3. sırada yerini aldı. Peki Türkiye'nin en iyi devlet üniversiteleri de dahil olan bu tablodaki diğer üniversiteler neler? İşte ayrıntılar...

TÜRKİYE'NİN EN İYİ 40 ÜNİVERSİTESİ

Türkiye'nin en iyi 40 üniversitesi açıklandı - Resim : 1

1 Hacettepe Üniversitesi  Ankara
2 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Ankara
3 Koç Üniversitesi  İstanbul
4 İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İstanbul
5 İstanbul Üniversitesi İstanbul 
6 Ankara Üniversitesi Ankara
7 Gazi Üniversitesi Ankara
8 Ege Üniversitesi İzmir
9 Sabancı Üniversitesi İstanbul
10 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi  Ankara
11 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa İstanbul
12 Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul
13 Boğaziçi Üniversitesi İstanbul
14 Gebze Teknik Üniversitesi  Kocaeli
15 Marmara Üniversitesi İstanbul
16 Atatürk Üniversitesi Erzurum
17 Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir
18 Erciyes Üniversitesi Kayseri
19 Selçuk Üniversitesi Konya
20 Çukurova Üniversitesi  Adana
21 Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon
22 Fırat Üniversitesi  Elazığ
23 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İzmir
24 Çankaya Üniversitesi  Ankara
25 Akdeniz Üniversitesi  Antalya
26 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Eskişehir
27 Bursa Uludağ Üniversitesi  Bursa
28 19 Mayıs Üniversitesi Isparta
29 Süleyman Demirel Üniversitesi İstanbul
30 Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi İstanbul
31 İnönü Üniversitesi Malatya
32 Anadolu Üniversitesi Eskişehir
33 Sakarya Üniversitesi  Sakarya
34 Acıbadem Mehmet ali Aydınlar Üniversitesi  İstanbul
35 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara
36 Kocaeli Üniversitesi  Kocaeli
37 Van 100. Yıl Üniversitesi  Van
38 Gaziantep Üniversitesi  Gaziantep
39 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İzmir
40 Abdullah Gül Üniversitesi Kayseri

Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasında yer alan 40 üniversite içerisinde son sırada Kayseri'deki Abdullah Gül Üniversitesi bulunuyor.

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