Altılı Masa üyelerinden itiraflar gelmeye devam ediyor! Temel Karamollaoğlu'nda güldüren itiraf
Seçim mitinglerinde en uzun konuşmaları yapan Temel Karamollaoğlu'nda güldüren bir itiraf geldi.
Seçimlerden sonra dağılan ve birbirine düşen Altılı Masa üyelerinden itiraflar gelmeye devam ediyor.
- “Hem Cumhurbaşkanlığı hem Meclis seçiminde yüzde 56’ları yakalama şansımız vardı. Fakat son zamanlarda karışıklık oldu.”
- “Biz bir mitinge gidiyoruz. 7 kişi konuşuyor. Bunlar acemilik oldu. Hiçbir zaman böyle bir şey yapılmamalıydı. İki kişi, üç kişi konuşur ya. 7 kişi konuşur mu? 10 kişi konuşur mu?”
Seçim mitinglerinde en uzun konuşmaları yapan Temel Karamollaoğlu'nda güldüren bir itiraf geldi:— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) August 26, 2023
“Biz bir mitinge gidiyoruz. 7 kişi konuşuyor. Bunlar acemilik oldu. Hiçbir zaman böyle bir şey yapılmamalıydı. İki kişi, üç kişi konuşur ya. 7 kişi konuşur mu? 10 kişi konuşur mu?”… pic.twitter.com/laxqhF0n9g