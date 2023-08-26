Altılı Masa üyelerinden itiraflar gelmeye devam ediyor! Temel Karamollaoğlu'nda güldüren itiraf

Seçim mitinglerinde en uzun konuşmaları yapan Temel Karamollaoğlu'nda güldüren bir itiraf geldi.

Altılı Masa üyelerinden itiraflar gelmeye devam ediyor! Temel Karamollaoğlu'nda güldüren itiraf
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Seçimlerden sonra dağılan ve birbirine düşen Altılı Masa üyelerinden itiraflar gelmeye devam ediyor.

Temel Karamollaoğlu:

  • “Hem Cumhurbaşkanlığı hem Meclis seçiminde yüzde 56’ları yakalama şansımız vardı. Fakat son zamanlarda karışıklık oldu.”
  • “Biz bir mitinge gidiyoruz. 7 kişi konuşuyor. Bunlar acemilik oldu. Hiçbir zaman böyle bir şey yapılmamalıydı. İki kişi, üç kişi konuşur ya. 7 kişi konuşur mu? 10 kişi konuşur mu?”

# Temel Karamollaoğlu # altılı masa # itiraf
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