Altılı Masa üyelerinden itiraflar gelmeye devam ediyor! Temel Karamollaoğlu'nda güldüren itiraf

Seçimlerden sonra dağılan ve birbirine düşen Altılı Masa üyelerinden itiraflar gelmeye devam ediyor.

Temel Karamollaoğlu:

Seçim mitinglerinde en uzun konuşmaları yapan Temel Karamollaoğlu'nda güldüren bir itiraf geldi:



“Biz bir mitinge gidiyoruz. 7 kişi konuşuyor. Bunlar acemilik oldu. Hiçbir zaman böyle bir şey yapılmamalıydı. İki kişi, üç kişi konuşur ya. 7 kişi konuşur mu? 10 kişi konuşur mu?”… pic.twitter.com/laxqhF0n9g