Abdülhamid'in torunlarından düğünle ilgili açıklama! "Tasvip etmiyoruz"

17 Şubat'ta gerçekleşen ve 2. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu'nun evlendiği düğün töreni gündeme bomba gibi düşmüştü. Düğünde konuşan Şevki Yılmaz, "Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum" ifadelerini kullanmıştı. Atatürk hakkında söylendiği ifade edilen sözler, kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.

2. Abdülhamid'in kızı Ayşe Sultan'ın torunu Sofia Ayten Nami Hanım ve kızı Refiha Roksan’dan düğünle ilgili açıklama geldi. Açıklamada söylenen sözlerin tasvip edilmediği açıkça vurgulandı. İşte o açıklama:

17.02.2024 tarihinde gerçekleşen bir düğün töreninde kaydedilen, düğüne konuk olan bazı kişilere ait, bizim de hiç tasvip etmediğimiz çeşitli görüntüler, haklı olarak kamuoyunda çeşitli tartışmalara ve tepkilere neden olmuştur.

Maalesef bu görüntülerdeki davranış ve ifadeler, Sultan 2. Abdulhamid'in kızı Ayşe Sultan'ın torunları ve Osmanoğlu ailesinin fertleri olarak bizlerin görüşüymüş gibi algılanmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve İlk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'e karşı saygı sınırlarını aşan hiçbir görüş, yorum ve beyanı kabul etmediğimizi, Aile Mensupları olarak bu açıklamaları onaylamadığımızı, açık ve net bir biçimde ifade ediyoruz.

Bilakis bizler Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucularına, yasalarına ve kurumlarına gönülden bağlılık içerisinde bulunan, modern Türkiye'nin vatandaşı olmaktan gurur duyan, bunu tüm dünyada bulunduğu her ortam ve platformda dile getiren, milli kültürümüzü, muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmayı kendisine şiar edinmiş kişileriz.

Bu vesileyle değerli kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Osmanoğlu Ailesi Mensuplar;

Mediha Nami Osmanoğlu Martinez Hernandez

Fethiye Nami Osmanoğlu Bory

Adile Nami Osmanoğlu Tars

Gülnur Nami Osmanoğlu Ragot

Ayten Nami Osmanoğlu Kunter

Roksan Kunter Özkan