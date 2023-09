Ahmet Hakan Adım Doğu'yu yazdı! "Az kalsın Milli Demokratik Devrimci olacaktım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM toplantısı için gittiği New York'ta kendisine Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan da eşlik etti. Ahmet Hakan, New York'da olanları ve dönüş yolunda yaşadıklarını köşesine taşıdı. Yazısının "NEW YORK NOTLARI" başlıklı bölümünde, Aslıhan Türel'in yazdığı ve Doğu Perinçek'in hayatının anlattığı nehir söyleşi kitabı Adım Doğu kitabından da bahsetti. Hakan, kitaptan çok etkilendiğini belirtti.

AHMET HAKAN ADIM DOĞU'YU YAZDI

Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümünden kitabı ABD yolunda okuduğunu belirtti. Ahmet Hakan bunu "Baştan sona ABD karşıtlığı üzerine bina edilmiş bir hayatı, ABD yolunda okumak" ifade etti. Durumun ironikliğine vurgu yaptı. Hakan, yazısında kitaptan çok etkilendiğini belirterek, "Az kalsın 'Milli Demokratik Devrim' taraftarı olacaktım" ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

- Uçakta Doğu Perinçek’in hayatını anlattığı “ADIM DOĞU” kitabı vardı elimde. Baştan sona ABD karşıtlığı üzerine bina edilmiş bir hayatı, ABD yolunda okumak. Planlı bir ironi oldu yani. Kitap bitti. O kadar etkilendim ki az kalsın “Milli Demokratik Devrim” taraftarı olacaktım.

