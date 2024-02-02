Ali Yerlikaya'dan 'Kafes 34' operasyonları açıklaması! 'Organize suç örgütü çökertildi'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tam olarak şu şekilde;

Balıkesir’de gerçekleştirilen "KAFES-34" Operasyonlarında elebaşılığını Gökhan Kuş’un yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda örgüt elebaşı ile birlikte 13 şüpheli yakalandı.

"Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız"

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde;

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında; elebaşılığını Gökhan KUŞ’un yaptığı organize suç örgütünün;

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak suretiyle yağma,

tahsilatçılık ve tefecilik yaparak haksız menfaat elde ettikleri,

Korkutma ve haraç alma amaçlı olarak ikamet kurşunlama olayını gerçekleştirdikleri,

Eğlence mekânlarına çöktükleri,

Silahlı tehdit, silahla yaralama ve kasten öldürmeye teşebbüs eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu; 6 adet ruhsatsız tabanca ve Muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu. Operasyonları düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin" şeklinde oldu.