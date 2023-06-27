Batı Şeria için "acil adım atılması" çağrısında bulunuldu

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, işgal altındaki Batı Şeria'daki güvenlik durumunun çok "hızlı ve yoğun bir şekilde" kötüleştiğine dikkati çekerek, şu uyarıda bulundu:

- Eğer şiddeti durdurmak için acilen belirleyici adım atılmazsa, durum çok daha fazla kötüleşebilir.

Wennesland, İsrail-Filistin sorununa ilişkin, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen oturumda konuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da şiddetin "alarm verici" derecede artması sonucu İsrail ve Filistin tarafında kayıpların gerçekleştiğine işaret eden Wennesland, artan endişe sebebiyle kaygı duyduğunu dile getirdi.

Wennesland, "Sivillere karşı her türlü şiddet ve terör eylemini kınıyorum." diyerek, şiddettin acilen durması ve sorumluların cezalandırılması gerektiğini kaydetti.

Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin hala sürdüğünü belirten Wennesland, şu uyarıları yaptı:

- Ancak Batı Şeria'daki olayların, Gazze'ye taşma riski bulunuyor.

Wennesland, "Eğer şiddeti durdurmak için acilen belirleyici adım atılmazsa, durum çok daha fazla kötüleşebilir." diyerek, bölgedeki durumun "hızlı ve yoğun" bir şekilde kötüleştiğine, sahadaki durumun çok tehlikeli olduğuna dikkati çekti.

İsrail'in yerleşim yeri politikasının uluslararası hukuk ve BM kararlarını açık bir şekilde ihlal ettiğini anımsatan Wennesland, İsrail'e tüm yerleşim yeri faaliyetlerini acilen sonlandırma çağrısında bulundu.

Wennesland, şu ifadeleri kullandı:

- Tüm liderlere, frene basma ve seçenekleri tekrar düşünme çağrısında bulunuyorum. Ya şiddet ve kışkırtmaların sarmalında aşağı doğru siyasi boşluğa doğru giderler ya da yapıcı diyalogla somut adımlar atarak siyasi seçenek için ümit oluştururlar.

"HEPİMİZ HAREKETE GEÇMELİYİZ"

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Robert Wood ise hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıları kınadı.

İsrail'in Batı Şeria’da yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin genişletilmesi kapsamında 5 binden fazla yeni konut inşasını onaylamasının "endişe verici" olduğunu vurgulayan Wood, şu sözleri söyledi:

- Geçen hafta meydana gelen şiddet hepimiz için barışı sağlamak adına harekete geçme çağrısı olmalı.

"MÜZAKARE SÜRECİNDEKİ BOŞLUK GİDERİLMELİ"

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise barış umudu olmadan durumun daha da kötüleşeceğine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

- Müzakere sürecindeki boşluk giderilmeden ve taraflar tüm konularda anlaşma sağlamadan durum iyileşmeyecek.

Nebenzia, bu alanda ortak diplomasi yürütülmesi gerektiğini ancak Orta Doğu Dörtlüsü'nün faaliyetlerinin ABD ve Avrupa Birliği tarafından askıya alındığını aktardı.

"YERLEŞİM YERİ İNŞALARI SONLANMAYACAK"

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, yerleşim yeri faaliyetlerinin barışa engel teşkil etmediğini savunarak, şu sözleri söyledi:

- Yeni yerleşim yeri inşaları sonlanmayacak.

Erdan, İsraillilerin (işgal altındaki Batı Şeria'ya işaret ederek) "ana vatanlarında" temel altyapı ve konuta ihtiyacı olduğunu savundu.

"İSRAİL YERLEŞİMCİLER İÇİN DEVLET OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYOR"

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in BM Daimi Temsilcisi'nin "saldırgan" tutumuna dikkati çekerek, yalanlarına karşılık vermeyeceğini belirtti.

Yıllardır uyarılar yapıldığını anımsatan Mansur, İsrail'in yerleşim yeri faaliyetleriyle Filistinlilerin topraklarında "yerleşimciler için devlet" oluşturmaya çalıştığını iddia etti.

Mansur, İsrail'in "oldu bittiye getirerek" bu planı gerçekleştirmeye çalıştığını belirterek, uluslararası hukuku umursamayarak harekete geçtiğini kaydetti.

"Konsey suçluları nasıl sorumlu tutacak? Ne yapmayı planlıyorsunuz?" sorularını BMGK üyelerine yönelten Mansur, İsrail hükümetinin bile her ihlal ettiği kırmızı çizgiye karşı "cezalandırılmaması" konusunda şaşırdığını söyledi.

Mansur, "güçlü" uluslararası topluma ve BMGK üyelerine seslenerek, Filistinlilere yardım sağlanacağının gösterilmesi gerektiğini vurguladı.