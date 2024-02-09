Beylikdüzü'nde metrobüs kazası! Metrobüs sürücüsüne metrobüs çarptı...

İstanbul Beylikdüzü'nde arızalanan metrobüse müdahale ettiği sırada karşı yönden gelen bir başka metrobüsün çarpması sonucu yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Beylikdüzü'nde metrobüs kazası! Metrobüs sürücüsüne metrobüs çarptı...

Alınan bilgiye göre, Eyüp M. idaresinde Büyükçekmece yönünde ilerleyen metrobüs, Haramidere'de arızalandı. Aracı kontrol etmek için aşağıya inen sürücü Eyüp M'ye, karşı istikametten gelen H.A'nın kullandığı 34 TN 2788 plakalı metrobüs çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Beylikdüzü Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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