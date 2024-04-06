Bu listeye bakmadan bayramda dışarı çıkmayın! İşte bayramda açık ve kapalı olan yerler!

9 günlük bayram tatili dün akşam itibariyle başladı.

Özel kargolar arefe günü çalışmaya devam edecek. PTT kargo ise kamu kurumu olduğundan 10 Nisan yani bayramın ilk günü kapalı olacak. 9 Nisan arefe günü olduğundan kargolar yarım gün çalışacak.

Devlet bankaları bayram tatili boyunca kapalı olacak.

Aile sağlığı merkezleri yani sağlık ocakları bayram tatili boyunca kapalı olacak.

Eczaneler arefe günü öğlene kadar yarım gün çalışacak. Bayram boyunca sadece nöbetçi eczaneler çalışıyor olacak.

Borsa İstanbul, özel bankalarla aynı kategoride olduğundan arefe günü (9 Nisan) öğlene kadar açık olacak.

Noter Ramazan Bayramı resmi tatil olduğu için kapalı olacak. Nöbetçi noterler bayram dışındaki zamanlarda sadece hafta sonları hizmet vermekte. Ramazan bayramında nöbetçi noter uygulaması bulunmamaktadır.

Bakkal ve marketler çalışma saatlerinde farklılık göstererek hizmete devam edecek.

Bazı müzeler, bayramın 1. günü kapalı olacak. 2. ve 3. günlerde ise normal çalışma saatleri arasında veya daha kısa sürelerle açık olabilir.

Benzin istasyonları, bayram boyunca açık olacak.

EDİTÖRÜN UYARISI!

Bayram dönemlerinde çalışma saatleri farklılık göstereceğinden gitmek istediğiniz yerin çalışma saatlerini kontrol edin. Arayabiliyorsanız arayın.

İstanbul dışındaki şehirlerde toplu taşımalarda sefer sınırı olabilir. Kötü sonuçla karşılaşmamak için ek bir ulaşım seçeneği bulundurun.

Yollarda bayram yoğunluğu olabileceğinden seyahat saatinizi yolun yoğunluk durumuna göre yapın.