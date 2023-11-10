Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargıtay ve AYM Açıklaması: AYM Yargıtay'ın Adımını Hafife Alamaz

Anayasa Mahkemesi üyeleri Can Atalay ile ilgili hak ihlali kararı vermişti. Yargıtay ise daha sonra, Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. İki yüksek mahkeme karşı karşıya gelirken gündemdeki bu konu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da soruldu.

Erdoğan'dan Yargıtay ve AYM Açıklaması!

Alınan kararlar ve yüksek mahkemeler arasındaki bu gerilimle ilgili görüşü sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her şeyden önce Yargıtayın bir yüksek mahkeme olduğunu herhalde kimse inkar edemez. Anayasa Mahkemesi, bu noktada maalesef birçok yanlışları da arka arkaya yapar hale geldi. Bu da bizi ciddi manada üzmektedir." dedi.

Yargıtay'ın aldığı kararın asla bir kenara atılamayacağına işaret eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

- Anayasa Mahkemesinin kararına karşı Yargıtay da şu anda demiştir ki: 'Sen yüksek mahkemeysen ben de yüksek mahkemeyim ve yüksek mahkeme olarak da şu anda sizinle ilgili bir yaptırımı ben de talep ediyorum.' Bu talebinin gereğini bekliyor ve bu talebine karşı bunun gereğini yerine getirecek olan merci neresiyse o merciden bu talebini istiyor. Bu, parlamentoysa parlamentodan istiyor. Şimdi Can Atalay'ı alın, koyun bir kenara. Bundan önce yine benzer şeyler maalesef oldu. Parlamentomuz bu konularda ağır hareket ediyor yani birçok terörist, parlamentoda dokunulmazlıkların kaldırılması süreci geciktiği için kaçtılar, yurt dışına çıktılar.

Bu konuların bu kadar ağır ele alınmaması gerektiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok seri kararla bu işlerin bitirilmesi lazım." dedi.

"Seri olarak bu adımlar atılmayınca ondan sonra bakıyorsunuz birisi Amerika'da, birisi Almanya'da, birisi Fransa'da meydana çıkıyor." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: