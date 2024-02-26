Ekrem İmamoğlu, Süleymancılarla anlaştı! 31 Mart öncesi seçim iş birliği

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, hem PKK ile hem de tarikatlarla seçim ittifakı kurdu.

Aydınlık Gazetesi, Erkem İmamoğlu'nun Süleymancılarla seçim işbirliği yaptığını yazdı. Süleymancılar'ın içinden bir kaynağın gazeteye aktardığına göre cemaat imar izni karşılığında 31 Mart'ta İmamoğlu'na oy verecek.

Süleymancılar, Ekrem İmamoğlu'ndan Hisar Hastanesi’nin Güneşli Basın Ekspres Yolu üzerinde yapılacak 26 katlı yeni şubesi için imar izni istedi. Ekrem İmamoğlu'nun da imar sözü verdiği belirtildi. Cemaatin lideri Alihan Kuriş'in bu anlaşma üzerine İstanbul seçimlerinde tercihini Ekrem İmamoğlu'ndan yana kullanacağı ifade edildi.

Ulusal Kanal'a konuşan gazeteci Tolgahan Erdoğan da Ekrem İmamoğlu'nun Beykoz Belediyesine başkan adayı belirleme sürecinde Süleymancılarla görüştüğünü söyledi.

- Süleyman cemaatiyle yapılan pazarlıkta iddialara göre Beykoz'un kendilerine istediği bir aday olması yönündeydi. Sadece Beykoz değil, İmamoğlu'nun İstanbul genelinde Süleymancılara yakınlığı malumumuz.

Süleymancılar, İmamoğlu'ndan Alaattin Köseler'in aday yapılmasını istedi. Pazarlıklarladan kısa süre sonra CHP, Beykoz Belediye Başkan adayının Alaattin Köseler olduğunu resmen açıkladı.

- Kendisinin daha önce 2014 yılında başka partiden adaylaştığı dönemde meclis üyesi birinci sırasında aday gösterdiği kişinin direkt Süleymancıların içinde olan bir isim olduğu özellikle belirtildi.

- Köselerin gerek TÜGVA gerek bazı vakıflarla kiracı ilişkileri Beykoz'da çok biliniyor.

Süleymancıların 2018, 2019 ve 2023’te olduğunu gibi bu 31 Mart yerel seçimlerinde de CHP'yi desteklemesine kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca cemaatin 2019'da işe alınması için CHP'ye İstanbul’da 2 bin 500, Ankara’da 2 bin kişilik liste verdiği biliniyor.