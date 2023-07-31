Fatih'te korkutan yangın! Bina alev topuna dönüştü

İstanbul'un Fatih ilçesinde çıkan yangın gecenin karanlığını adeta gündüze çevirdi.

Yangın, Mehmetpaşa Yokuşu'ndaki 2 katlı ahşap binada meydana geldi.

Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangın, vatandaşlar tarafından yetkililere ihbar edildi.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında ahşap binanın bitişiğinde bulunan otelde kalanlar da tedbir amacıyla kısa süreliğine dışarıya çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Boş olduğu öğrenilen binada hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.