FETÖ medyası Süleymancıları korudu Perinçek'i hedef aldı!
Yaptığı haberlerle Süleymancıların suç dosyalarını ortaya çıkaran, yargıdaki bazı isimlerin cemaat ile fotoğraflarını gündeme taşıyan Aydınlık Gazetesi FETÖ'cülerin hedefinde. FETÖ medyası Bold Medya, Süleymancılara sahip çıktı hem de Perinçek'i hedef aldı.
Aydınlık gazetesinin Süleymancılar cemaati ile ilgili haberleri kamuoyunda tartışılıyor. Gazete son olarak Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler'in Süleymancılar
cemaati lideri olarak bilinen Alihan Kuriş ile fotoğraflarını gündeme taşıdı. Haberin ardından Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Başsavcı hakkında soruşturma başlattı.
FETÖ medyası Bold medya da Süleymancıların suç dosyalarını bir bir ortaya çıkaran Aydınlık gazetesini hedef aldı. Haberde cemaat masumlaştırıldı, Kur-an öğretme yolunda olduğu iddia edildi. Gazetenin de Süleymancılara yönelik operasyon başlattığı öne sürüldü. "Oy vermeyen Süleymancılar Perinçek destekli operasyon" başlığı ile paylaşılan haberde seçimlerde Ak Parti'ye oy vermediği iddia edilen Süleymancılara bu yüzden operasyon yapıldığı öne sürüldü.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi