FETÖ medyası Süleymancıları korudu Perinçek'i hedef aldı!

Aydınlık gazetesinin Süleymancılar cemaati ile ilgili haberleri kamuoyunda tartışılıyor. Gazete son olarak Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler'in Süleymancılar

cemaati lideri olarak bilinen Alihan Kuriş ile fotoğraflarını gündeme taşıdı. Haberin ardından Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Başsavcı hakkında soruşturma başlattı.

FETÖ medyası Bold medya da Süleymancıların suç dosyalarını bir bir ortaya çıkaran Aydınlık gazetesini hedef aldı. Haberde cemaat masumlaştırıldı, Kur-an öğretme yolunda olduğu iddia edildi. Gazetenin de Süleymancılara yönelik operasyon başlattığı öne sürüldü. "Oy vermeyen Süleymancılar Perinçek destekli operasyon" başlığı ile paylaşılan haberde seçimlerde Ak Parti'ye oy vermediği iddia edilen Süleymancılara bu yüzden operasyon yapıldığı öne sürüldü.