Süleymancılarla fotoğrafı ortaya çıkmıştı! Başsavcı Selman Eskiler hakkında soruşturma başlatıldı

Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre Mersin Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler'in Süleymancılar ile ortaya çıkan fotoğrafı üzerine Hakimler ve Savcılar Kurulu harekete geçti. Ortaya çıkan görüntülerde Başsavcı Selman Eskiler, Süleymancıların lideri Alihan Kuriş ve başka örgüt mensuplarıyla birlikte görülüyor. Gündeme bomba gibi düşlen görüntü sonrası Başsavcı Eskiler hakkında soruşturma başlatıldı.

SÜLEYMANCILAR'IN KURUCUSUNUN TORUNUNDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Süleymancılar cemaatinin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan'ın en büyük torunu ve AKP'ni önceki dönem milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun ilgili fotoğraf için "Devletimiz için tam bir utanç vesikası! Çok acı bir durum" yorumu yapı.

Denizolgun ayrıca Süleymancılar olarak anılan yapılanmayla ilgili önemli bilgiler de paylaştı. Kısaltma isimler kullandığı açıklamasında Denizolgun, Süleymancıların yargı üzerinde nasıl tahakküm kurmaya çalıştıklarını aktardı. Denizolgun şu ifadeleri kullandı:

Mahkemelerin Kalem müdürlerine, kalem personellerine, savcılara, hakimlere, memur olmayan bilirkişilere de aynı rüşvet, tehdit, şantaj tezgahlarını yapıyorlar. Kripto para kullanımı ağırlıklı. Hangi hakim, hangi savcı, hangi bilirkişi varsa hep aynı film. Avukatlar çetesi var. Bir tane F....(5harf toplamı) Ay..... (7harfli) isminde İstanbul üniversitesinde bir akademisyen ticaret hukukçusu var, tüm bilirkişilerle o irtibata geçiyor, bu kişinin ortağı var, tüm bilirkişileri kötü yöntemlerle ikna çalışması yapıyor. Avukat çetesinden eski bir Hsk üyesi, Marmara üniversitesinde A.G var, o ve onun bağlantıları çok iş karıştırdı yıllardır yargıda, dahası yine yukarıdaki A. İsmiyle aynı olan başka A.B ona da dikkat, dahası Nevşehirli A.Ç var Alihanın aktif avukat gruplarından, S.T var Konyalı o da muhalefetin yargı bağlantılarını ayarlayıp, oraların desteğini kendine sağlamaya çalışıyor, muhalefetten hem üst yargı Ankara yargıtaydan hem İstanbul muhalefeti üzerinden İstanbul yargı desteği almaya çakışıyorlar bunları da aktif S.T yapıyor Konyalı olan, birde Ali Erhan Kuriş'in perde arkası avukatları var, daha derin operasyonları, gizli operasyonları yapan onun da adı A.A genç avukatlardan, birde H.A genç avukat var tam bir militan tipte olan. Yukarıdaki Nevşehirlii A.Ç' nin haklarında suç duyurusunda bulunanları bile silahla tehdit edip, kurşun sıktıkları savcılıklara yansıdı.

Gereği yapıldığında kendi içlerinden de merkezi satıp, itirafçı olacak çok kişi olacak.

Buradan tüm Türkiye'deki Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Komisyon Başkanlıklarımızı, HSK'ımızı, Bilirkişi Bölge Başkanlıklarımızı, Bakanlıklarımızı Ülkemizin, Devletimizin, Milletimizin; birliği, beraberliği, güvenliği ve bölünmemesi için göreve davet ediyorum.