Süleymancılar CHP'yi destekleyecek



Son yerel seçimde Ankara ve İstanbul’da pazarlık sonucu Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nu destekleyen Süleymancılar Cemaati, 31 Mart’ta da aynı tavrı sürdüreceğini açıkladı.



Süleymancılar Cemaatinin internet sitesinde “Süleymanlılar olarak AKP’ye oy vermiyoruz” başlığıyla açıklama yayınlandı. Açıklamada, cemaatin, özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Ekrem İmamoğlunu’nu destekleyeceği duyuruldu. Açıklamada, söz konusu duyurunun tüm cemaati bağladığı vurulandı.



2019 seçimlerindeki pazarlığı Aydınlık gazetesi gündeme taşımış; CHP’li adayları destekleyen Süleymancılara belediyelerde kadro tahsis edildiği ortaya çıkmıştı.



Rakibi AK Parti’yi cemaat ve tarikat ilişkileri nedeniyle eleştiren CHP Süleymancıların yanı sıra İsmailağa ile de temasta…



Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Seçime bir gün kala İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hicret Vakfı’nı ziyaret etti.





Ziyaretin fotoğrafı Oda TV’de yayınlandı. Habere göre, Kazım Kurt cemaatten kendisi ve CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce için oy istedi.