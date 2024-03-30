Fransa'da 17 yaşındaki gence şiddet uygulayan 2 polis açığa alındı!

Olay, Fransa'nın Val-d'Oise vilayetine bağlı Villiers-le-Bel kentinde meydana gelmişti. 17 yaşındaki gence şiddet uygulayan 2 polis açığa alındı.

Fransa'da 17 yaşındaki gence şiddet uygulayan 2 polis açığa alındı!
Editör: Yağmur Biçen
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Le Parisien gazetesinin haberinde yer verdiği üzere, Sarcelles karakolunda çalışan 2 polisin Villiers-le Bel'de 17 yaşındaki bir genci gözaltına alırken yumrukladığı anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntüler üzerine 2 polis açığa alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntülerde, polislerden birinin genci garajın önüne getirirken yumrukladığı, diğer polisin de yere düşen genci kaldırarak yumrukladığı görülüyor.

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# fransa # polis
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