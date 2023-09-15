Furkancılar birbirine girdi! Sarısaçlı davası öncesi cemaatte ortalık karıştı

Furkancılar olarak bilinen grup, iş insanı Koray Sarısaçlı'yı kaçırma, tehdit ve işkence etmekten yargılanıyor. Dikkat çeken konu, Furkancılar içinden son iki yılda tecrübeli mensuplarının ayrılması. Cemaat içi muhalefetin, Sarısaçlı olayının ardından arttığı, vakıf yönetimine bazı eski üyelerin eleştirilerini sıklaştırdığı söylendi. Eleştiren üyelerin tehdit edilerek baskı görmesi, hedef gösterilmesi, cemaaten ayrılan eski üyelerin kamuoyuna konuşmayı tercih etmesine sebep oldu.

Aydınlık Gazetesi'nden Kaan Arslan'ın haberine göre, bugün görülecek duruşma öncesinde Furkancılar içinden bazı kaynaklara ulaşıldı. Kaynaklar, Sarısaçlı olayıyla başlayan cemaat içi tartışmaları ve ardından yaşanan ayrılıkları Aydınlık'a anlattı.

Furkan Vakfı'nda cemaat içi muhalefet ve eleştirilerin çok olduğu, ancak üyelerin bunu anlatmaya korktuğu belirtildi. Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul yönetiminden rahatsız olan cemaat mensupları, en ufak eleştiride hedef haline getirilmekten korkuyor.

KUYTUL CEMAAT ÜYELERİNE ÇOK SERT DAVRANIYOR

Furkan Vakfı'nda 20 yıl üye olan Mürsel Güler, Alparslan Kuytul’un cezaevinde olduğu süreçte yaşadıklarını anlattı. Cemaate yönelik eleştirilerini artıran Güler, bu süreçte Alparslan Kuytul’un eşi Semra Kuytul tarafından hakaret, tehdit ve iftiralara maruz kaldığını belirtti. Güler, seçimlerden sonra cemaatten ayrıldığını açıkladı. 2 Haziran 2023’te bir internet sitesi üzerinden ayrılık mektubu yayınlayan Güler, eleştirilerinden dolayı Kuytul tarafından kafir ilan edildiğini belirtti.

Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul

Kuytul’un cemaat üyelerine çok sert davrandığına dikkat çeken Güler, Kuytul için “hakaret etseniz de hatta dövseniz de yüzünü ekşitmeyecek emir eri istiyorsunuz” ifadelerini kullandı. Güler, mektubunda Kuytul’a “köle olarak itaat etmeyeceğini” söyleyerek cemaatten ayrıldığını söyledi.

GÜLER'İN KIZI DA KUYTUL TARAFINDAN HEDEF GÖSTERİLDİ

Güler’in kızı Ebru Güler de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda Semra Kuytul’un Vakıf üyelerini tehdit ettiği, açıktan hedef gösterdiğini söyledi. Babasıyla birlikte kendisinin de Furkan Vakfı’ndan ayrıldığını aktaran Ebru Güler, 5 Haziran 2023’te Twitter’dan yaptığı açıklamada, Semra Kuytul’un Güler ailesinin tamamını hedef aldığını vurguladı. Cemaat içindeki muhalif üyelerin ajan, istihbaratçı, provokatör ilan edildiğini dile getiren Ebru Güler, Semra Kuytul’un iftiracı olduğunu kaydetti. Furkancılar içinden ulaştığımız kaynaklar, son iki yılda Mürsel Güler gibi çok sayıda eski üyenin ayrıldığını, tetikleyici olayın da Koray Sarısaçlı’nın kaçırılması olayı olduğunu belirttiler. Kaynaklar, Furkancıların muhalif üyelerini sadece iftira ve yalanlarla hedef göstermediğini, aynı zamanda kişisel mal varlıklarına da çökmeye çalıştıklarına dikkat çekti. Sarısaçlı’yı kaçırma ve işkence etmekten yargılanan Furkancıların, Bülent Tümkaya isimli bir hekimi de kaçırma ve mal varlığını ele geçirme girişiminde bulunduğu da iddianameye yansımıştı. Furkan Vakfı üyesi Rümeysa Sarısaçlı’nın talimatıyla Tümkaya’yı günlerce takip eden Furkancılar, “Evi geri vereceksiniz yoksa senin ayağına sıkarız, seni öldürürüz, 3 gün sonra seni tekrar arayacağız.” diyerek tehditte bulundu.

13 SANIKLI DAVA BUGÜN GÖRÜLECEK

Koray Sarısaçlı’yla Furkancılar arasındaki davanın duruşması Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülecek. Duruşmadan önce Furkancılar, davanın hukuksuz ve siyasi olduğunu ileri sürerek, sanıkların tahliye edilmesi için çalışma yürütüyor. Sosyal medyada sık sık açıklamalar yapan cemaat, davanın hakim ve savcılarını da ‘kumpas’ kurdukları iddiasıyla hedef alıyor. Toplamda 13 sanığın bulunduğu davada Yusuf Tapan, Erol Ardıç ve Haydar Akoraler isimli sanıklar tutuklu bulunuyor. İddianamede, Alparslan Kuytul’un emir ve talimatları doğrultusunda hareket eden şahısların Sarısaçlı’yı kaçırdığı, 13 gün alıkoyarak işkence yaptığı belirtildi. Davanın savcısı, Alpaslan Kuytul dahil toplam 13 şüphelinin suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, nitelikli yağma, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama suçlarından cezalandırılmalarını istedi.

SARISAÇLI'NIN KAÇIRILMA OLAYININ AYRINTILARINA AYDINLIK ULAŞTI

Aydınlık’ın dava dosyasından edindiği bilgiye göre Furkancılar, 8 Eylül 2021’den önce de Sarısaçlı’yı kaçırma girişiminde bulundu. Sarısaçlı savcılık ifadesinde, kaçırılmadan bir gün önce gece saatlerinde eve giderken, bir ticari aracın yolu kapattığını, aynı yerde maskeli bir kişi gördüğünü, araçtan birkaç kişinin inerek kendisine saldırdığını aktarmıştı. Sarısaçlı, aracıyla hızla olay yerinden uzaklaşarak evine gittiğini de eklemişti.

Furkancılar tarafından kaçırılıp 13 gün işkence gören iş insanı Koray Sarısaçlı

8 Eylül 2021’den önce birkaç gün boyunca Furkancılar tarafından edildiğini söyleyen Sarısaçlı, eşi ve kızına da bu süreçte tehditler aldığına dikkat çekti. Sarısaçlı’yı kaçırdığı belirtilen şüpheli Yusuf Tapan, kaçırma olayından iki gün önce, 6 Eylül 2021’de sahte plakalı arabayla yakalandı. Tapan aynı gün, Sarısaçlı'nın yanında çalışan ve Furkan cemaati üyesi olan U.B.’den Sarısaçlı’yla ilgili anlık bilgi aldı. Yusuf Tapan’ın gözaltına alındıktan sonra 10 Eylül 2021’de üst aramasında üzerinden çıkan belgeye göre Furkancılar, Sarısaçlı’yı kaçırma planıyla ilgili şifreli bir haberleşme yöntemi oluşturdu. Mesajlaşmada kullanılacak bazı şifreler bu notta tek tek belirtildi.

YALAN BEYANLA KURTULMAYA ÇALIŞTILAR

Furkancıların elinde 13 gün rehin tutulan Sarısaçlı, serbest bırakıldıktan sonra şüpheliler hakkında dava açtı. Sarısaçlı rehin olduğu sırada açıklama yapan Furkan cemaati lideri Alparslan Kuytul, 12 Eylül 2021’deki konuşmasında Sarısaçlı’yı kaçıran Furkancıların olay anında Furkan Nesli dergisi ofisinde olduklarını, kendisinin ve başka insanların buna şahit olduklarını ileri sürdü. Davanın sanıkları da savcılıktaki ilk ifadelerinde bu doğrultuda beyan verdi.

Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul

Dava sırasında kamera kayıtlarında Furkancıların olay yerinde olduğunun ortaya çıkmasının ardından Kuytul, arkadaşlarının camiye gittiğini ileri sürdü. Ardından tüm sanıklar ifadelerini bu şekilde değiştirdi.

İlk beyanlarında olay yerinde olmadıklarını bildiren Furkancılar, şahitlerinin olduğunu ileri sürmelerine rağmen ikinci beyanlarında tam tersi ifade verdiler.

Öte yandan mahkeme dosyasında, kaçırma olayındaki otomobilde, Furkan cemaati üyesi dört sanığın parmak izi olduğu belirtildi. Çukurova Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı da arabadaki kan örneklerinin Koray Sarısaçlı’ya ait olduğunu saptadı.