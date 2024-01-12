Gemide Türk Mürettebat Kayboldu; Denizde Aranıyor

Bartın’ın Kurucaşile ilçesinin 18 deniz mili açığında seyir halindeki Malta bandralı ‘PS VALETTA’ isimli gemide, temizlik işlerinden sorumlu mürettebat olarak görev yapan M.Ş (26) kayboldu. Denize düştüğü değerlendirilen M.Ş.'nin bulunması için sahil güvenlik ekipleri arama çalışması başlattı.

Gemide Türk Mürettebat Kayboldu; Denizde Aranıyor

Rusya’nın Novorosssiyky Limanı'ndan İskenderun Limanı'na giden 180 metre uzunluğunda ve 23 Türk mürettabatın bulunduğu kuru yük gemisi dün Bartın’ın Kurucaşile ilçesinin 18 deniz mili açığından geçti. Uluslararası sularda gittiği sırada, temizlik işlerinden sorumlu olan Türk mürettebat M.Ş. gemide kayboldu. Diğer mürettebat gemide arama yaptı. Ancak M.Ş. bulunamadı.

Gemi kaptanı, durumu sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı Zonguldak, Amasra ve İnebolu'daki sahil güvenlik botları denizde arama yaptı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopter de havadan arama çalışmalarına destek verdi. Denize düştüğü üzerinde durulan mürettebatı arama çalışmaları sürerken, gemi de açıkta bekliyor.

# Bartın # gemi # mürettebat
Çok Okunanlar
İşte Osmanlı Padişahlarının Gerçek Halleri!
İşte Osmanlı Padişahlarının Gerçek Halleri!
Gazze'yi İsrail İçin Cehenneme Çeviren O Silahlar!
Gazze'yi İsrail İçin Cehenneme Çeviren O Silahlar!
İSKİ'ye Göre Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? Güncel Baraj Doluluk Oranları Kaça Yükseldi?
İSKİ'ye Göre Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? Güncel Baraj Doluluk Oranları Kaça Yükseldi?
Hamas ve Lübnan Hizbullahı'ndan Açıklama Geldi
Hamas ve Lübnan Hizbullahı'ndan Açıklama Geldi
Emekliler Dikkat! Emekli Maaşına Ek Zamda Takvim Netleşti...
Emekliler Dikkat! Emekli Maaşına Ek Zamda Takvim Netleşti...
Öne Çıkanlar HAMAS: "YEMEN ÖRNEK OLMALI"│Gece Hattı - Serkan Aksarı #canlı HAMAS: "YEMEN ÖRNEK OLMALI"│Gece Hattı - Serkan Aksarı #canlı Bahar Candan Öldü Mü? Bahar Candan Öldü Mü?