Hakkari'de terör operasyonu! Silah ve mühimmat ele geçirildi...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'de terör operasyonu! Silah ve mühimmat ele geçirildi...
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yürütülen çalışmalar sonucunda ilçe kırsalına 28 Mart'ta "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Faruk Salgar 2024-56 Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda tespit edilen mağarada RPD makineli tüfek, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 4 şarjör, 5 RPG-7 antitank mühimmatı, 5 RPG-7 sevk fişeği, 8 el bombası, 7,62 milimetrelik 420 makinalı tüfek mühimmatı ele geçirildi.

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