İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan ’KAFES-39’ açıklaması! 7 ilde eş zamanlı...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ’KAFES-39’ operasyonları ile ilgili açıklamalarda bulunurken 7 organize suç örgütünün çökertildiğini ve 117 şüphelinin yakalandığını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan ’KAFES-39’ açıklaması! 7 ilde eş zamanlı...
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada: "7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ’KAFES-39’ operasyonlarında; İstanbul’da Budaklar Organize Suç örgütü ve Antalya’da Soner Tayyar, Kocaeli’de Uğur Özgen, Samsun’da Sadi Yıldırım, Bilecik’te Melik Korkut, Kars’ta Mürsel Özağdaş, Konya’da Bülent Şimşek’in ele başı oldukları toplam 7 organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 117 şüpheli yakalandı. Operasyonlar devam ediyor." ifadelerini kullandı. 

Ayrıca yerlikaya operasyonlarda ele geçirilen materyalleride paylaşımında belirtti...

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