İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan ’KAFES-39’ açıklaması! 7 ilde eş zamanlı...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ’KAFES-39’ operasyonları ile ilgili açıklamalarda bulunurken 7 organize suç örgütünün çökertildiğini ve 117 şüphelinin yakalandığını belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada: "7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ’KAFES-39’ operasyonlarında; İstanbul’da Budaklar Organize Suç örgütü ve Antalya’da Soner Tayyar, Kocaeli’de Uğur Özgen, Samsun’da Sadi Yıldırım, Bilecik’te Melik Korkut, Kars’ta Mürsel Özağdaş, Konya’da Bülent Şimşek’in ele başı oldukları toplam 7 organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 117 şüpheli yakalandı. Operasyonlar devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Ayrıca yerlikaya operasyonlarda ele geçirilen materyalleride paylaşımında belirtti...
7️⃣ ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-39” operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 13, 2024
❗️İstanbul’da BUDAKLAR Organize Suç örgütü ve
❗️Antalya’da Soner TAYYAR,
❗️Kocaeli’de Uğur ÖZGEN,
❗️Samsun’da Sadi YILDIRIM,
❗️Bilecik’te Melik KORKUT,
❗️Kars’ta Mürsel ÖZAĞDAŞ,
❗️Konya’da Bülent ŞİMŞEK'in ele… pic.twitter.com/dBbzKEwGre