İstanbul Boğazı'nda iki gemi çarpıştı

İstanbul Boğazı'nda çarpışan kargo ve yolcu gemileri Ahırkapı Demir Sahası'na demirledi.

İstanbul Boğazı'nda iki gemi çarpıştı
Son Güncelleme:

Alınan bilgiye göre, Boğazın Yenikapı önlerinde, "Kevalay Queen" isimli 147 metre boyundaki Ro-Ro yolcu gemisi ile "Captain Adam 1" isimli 103 metre boyundaki genel kargo gemisi çarpıştı.

Bunun üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu olay yerine yönlendirildi.

Kazada, her iki gemide de hasar oluştu, kontrollerde çevre kirliliği tespit edilmedi.

Gemiler, Ahırkapı Demir Sahası'na demirledi.

Benzin ve motorin güncel fiyatları! 2 şubat 2024 akaryakıt fiyatları!Benzin ve motorin güncel fiyatları! 2 şubat 2024 akaryakıt fiyatları!Ekonomi
Gram altın bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? 2 Şubat 2024 altın fiyatlarıGram altın bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? 2 Şubat 2024 altın fiyatlarıEkonomi
# İstanbul Boğazı
Çok Okunanlar
2 Şubat 2023 Resmi Gazete Kararları
2 Şubat 2023 Resmi Gazete Kararları
Feci kaza! Kuzey Marmara Otoyolunda Tır ile yolcu otobüsü çarpıştı 19 kişi...
Feci kaza! Kuzey Marmara Otoyolunda Tır ile yolcu otobüsü çarpıştı 19 kişi...
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Benzin ve motorin güncel fiyatları! 2 şubat 2024 akaryakıt fiyatları!
Benzin ve motorin güncel fiyatları! 2 şubat 2024 akaryakıt fiyatları!
Gram altın bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? 2 Şubat 2024 altın fiyatları
Gram altın bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? 2 Şubat 2024 altın fiyatları
Öne Çıkanlar İYİ Parti ile CHP arasında 'billboard' krizi!│Gece Hattı - Serkan Aksarı - Gürkan Demir #canlı İYİ Parti ile CHP arasında 'billboard' krizi!│Gece Hattı - Serkan Aksarı - Gürkan Demir #canlı Uzmanlar uyarıyor! Grip sonrası viral zatürreye dikkat... Uzmanlar uyarıyor! Grip sonrası viral zatürreye dikkat...