Benzin ve motorin güncel fiyatları! 2 şubat 2024 akaryakıt fiyatları!

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Küresel piyasalarda brent petrolün varil fiyatındaki değişiklikler ülkemizi de etkiliyor. Son olarak benzinin litresine gelen 95 kuruşluk zam pompaya yansıdı. Ankara ve İzmir’de benzinin litre fiyatı 40 lirayı, İstanbul’daysa 39 lirayı aştı.

2 ŞUBAT 2024 AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 39,23 TL – 39,32 TL

Motorin: 41,55 TL – 41,62 TL

LPG (Otogaz): 20,11 TL – 19,85 TL

ANKARA

Benzin: 39,98 TL

Motorin: 42,35 TL

LPG (Otogaz): 20,29 TL

İZMİR

Benzin: 40,18 TL

Motorin: 42,54 TL

LPG (Otogaz): 20,32 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.