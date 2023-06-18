İstanbul'da bazı metro hatları ve istasyonlar kapatıldı! İstanbullular dikkat! İşte kullanılmayacak hatlar ve istasyonlar

Metro İstanbul, 18 Haziran Pazar günü İstanbul'da kapatılacak metro hatları ve istasyonlarla ilgili duyuru yayımladı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda söz konusu hat ve istasyonların saat 10.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar kullanılamayacağı belirtildi.

İSTANBUL'DA HANGİ METROLAR KAPATILDI?

Yapılan açıklamaya göre, 18 Haziran Pazar günü M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatıldı.

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda hizmet veren araçlar, Şişhane ve Taksim istasyonlarında durmayacak.