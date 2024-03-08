İstanbul'da o metro hattı kapalı olacak! Metro İstanbul sosyal medya hesabından duyurdu

İstanbul'da 8 Mart Cuma günü M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın bazı durakları kapatılacak. Konuyla ilgili Metro İstanbul'dan açıklama geldi. İşte detaylar...

İstanbul'da o metro hattı kapalı olacak! Metro İstanbul sosyal medya hesabından duyurdu
Editör: Yasin Kerim Aşan
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İstanbul'da 8 Mart Cuma günü kapalı olacak metro hatlarıyla ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, işletmeye kapalı olacak duraklar ve saatleri vatandaşlarla paylaşıldı.

Metro İstanbul'un açıklamasına göre, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak.

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda söz konusu durakların, saat 14.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacağı duyuruldu.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, araçların Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edeceği ifade edildi.

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