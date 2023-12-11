İşte Süleymancıların Suç Dosyası! Aydınlık Gazetesi Ortaya Çıkardı

Alihan Kuriş’in lideri olduğu Süleymancılar cemaatiyle ilgili suç kayıtlarını Aydınlık Gazetesi ortaya çıkardı.

Cemaat, maddi gelir sağlamak amacıyla çok sayıda sektör de faaliyet yürütürken kanunları da çiğniyor.

Cemaatin mali işlerinden sorumlu üst düzey yöneticisi olarak nitelendirilen M.D., ailesiyle birlikte cemaate gelir sağlayan şirketleri yönetiyor.

Aydınlık, M.D. ve ailesinin bu sürede birçok suça karıştığını, bazı davalardan da mahkum edildiği bilgisine ulaştı.

Cemaatin M.D ve ailesinin yönettiği tekstil, gıda, otomotiv, basın-yayın ve inşaat başta olmak üzere çok sayıda sektörde faaliyet yürüten şirketleri olduğu belirtildi.

2009-2017 yılları arasında hakkında 41 farklı dava açılan M.D.’ye dolandırıcılık başta olmak üzere pekçok suçlama yönetilirken 10 farklı davada mahkumiyet kararı verildi.

M.D'nin aile fertleri de Cemaatin tekstil ve inşaat şirketlerinde faaliyet yürütürken haklarında çok sayıda farklı suçlama ve yargı kararları bulunuyor.

Aydınlık daha önce de CHP ve İyi Parti'den Milletvekili adayı olmaya hazırlanan Cemaat lideri Alihan Kuriş'in asker kaçağı olduğunu ortaya çıkarmış, Cemaat kaynakları Kuriş'in Aydınlık haberi sonrasında bu isteğinden vazgeçtiğini belirtmişti.