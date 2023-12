TGB'den İsrail Tehditlerine Cevap! "İncirlik ve Kürecik'e El Konulsun, ABD Defolsun, İsrail Kör Olsun"

TGB'den yapılan açıklama şu şekilde:

Değerli basın emekçileri,

ABD ve İsrail’in ülkemize ve bölgemize yönelik tehditleri son dönemde en çok tartışılan, konuşulan konuların başında geliyor. 7 Ekim günü mazlum Filistin halkının Aksa Tufanı harekatıyla siyonist İsrail’i şoka uğratmasından sonra İsrail’in soykırıma varan zulmü devam ediyor.

Bu zulmün ve işgalin sadece Filistin halkına yönelik olmadığının bilincindeyiz. ABD ve İsrail tehdidinin başta ülkemiz olmak üzere; Suriye’ye, İran’a, Irak’a, Rusya’ya, Lübnan’a tüm Batı Asyalılara dönük bir tehdit olduğunu biliyoruz.

Bu somut zulüm ve saldırı karşısında ise herkes sözünü söyledi. Ama kimse emperyalist-siyonist zulme karşı gerçek bir adım atmadı. Hükümetimiz kınamalardan, feryatlardan; mitinglerde, kürsülerde sert konuşmalardan öteye gitmedi. ABD ve İsrail’i durduracak, caydıracak adımlardan hiçbiri atılmadı. İsrail’le her türlü ticaret, en başta da enerji ticareti tam gaz devam ediyor.

Caydırıcı adımlar atmanın aksine Doğu Akdeniz’de ABD piyonu Yunanistan Mavi Vatanımıza yönelik hiçbir saldırganlığından vazgeçmemişken Yunanistan’la masaya oturup adalara vize aldılar. Ama Suriye devletiyle, PKK’nın terör devleti girişimini aslında İkinci İsrail planını tarihe gömecek işbirliğini ellerinin tersiyle ittiler. Ekonomide küresel tefecilere teslimiyet, şimdi güvenlikte diyet ödetiyor. İsrail’e kürsülerde atılan sert nutuklar masada Atlantik’e, ABD’ye, NATO’ya, AB’ye verilen tavizlerle bitiyor.

Bugün Türkiye Gençlik Birliği olarak ABD ve İsrail tehdidine karşı atılması gereken gerçek adımı açıklıyoruz:

Ülkemizde Amerikan askeri istemiyoruz!

ABD’nin kontrolünde ve kullanımında olan İncirlik ve Kürecik NATO üslerine el konulmalıdır.

İncirlik üssü ABD’nin bölgedeki kanlı planlarının merkezidir, Kürecik radar üssü topraklarımızda İsrail’i korumak için gözcülük yapmaktadır.



ABD ve İsrail’in kendi emperyalist çıkarları uğruna Filistin halkına uyguladıkları zulüm bir kez daha kendi ülkemizin içindeki ihanet üslerini gündeme getirmiştir. Amerikan askerleri Türkiye’ye düşman bir ülkenin askerleri olarak vatan topraklarımızda bulunmaktadır. Kanlı postallarıyla; emperyalist haydut ve işgalci ABD emperyalizmine hizmet etmektedirler.

Amerikan üsleri Türkiye düşmanlığının merkezleridir, suç dosyaları kabarıktır. Türkiye’nin bağımsızlığı ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü ABD tehdidi altındadır.

- ABD; Türkiye’yi bölmek, Kürdistan adı altında 2. İsrail Devleti’ni kurmak için PKK/YPG’ye siyasi, askeri ve ekonomik anlamda her türlü desteği vermektedir.

Suriye’nin kuzeyindeki 13 ABD askeri üssü PKK’yı koruyor ve besliyor. PKK, Suriye’nin kuzeyinde ABD’nin petrol bekçiliğini yapıyor.

- Daha geçen ay ABD ordusu, Suriye’nin kuzeyinde Türk SİHA’sını düşürdü. ABD makamları, Türk Ordusu’nun PKK’ya karşı yapacağı bir kara harekatını güvenlik tehdidi olarak gördüklerini ilan ettiler.



- ABD Doğu Akdeniz’de; İsrail, GKRY ve Yunanistan ile birlikte Türkiye’yi hedef alan askeri tatbikatlar yapmaktadır. Yunanistan’ın Ege adalarında ABD üsleri her geçen gün askeri yığınağını artırıyor. Mavi Vatan’daki haklarımızı gasp etmeye çalışıyor, Türkiye’yi Kıbrıs’ta işgalci sayıyor, KKTC’nin bağımsız bir devlet olarak varlığını sona erdirmek istiyor. Bunun için ABD ve İsrail, GKRY’yi silahlandırıyor.



- ABD, Karabağ Savaşı’nda Türkiye ve Azerbaycan’ın karşısında, Ermenistan’ın yanındaydı. ABD yıllardır sözde ‘’Ermeni Soykırımı’’ yalanlarının sözcülüğünü yapıyor. ABD Başkanı Biden, soykırımı tanıdığını sürekli ilan ediyor.



- ABD; Türkiye’nin bağımsız bir ülke olmasına tahammül edemiyor, komşularımızla ilişkilerimizden, ekonomimize, milli savunma sanayimizin gelişmesine, PKK-FETÖ ile mücadelemize ve her türlü iç ve dış meselemize müdahale ediyorlar. Gerektiğinde ekonomik ambargo dahil Türkiye’ye karşı her türlü düşmanca yöntemi uygulamaktan geri durmuyorlar.



- Mustafa Kemal Atatürk’e düşman bütün siyasi yapılara ve örgütlere destek veriyorlar. En son 2017 Yılında Norveç’teki NATO tatbikatında Atatürk’ü ve Sayın Cumhurbaşkanı’nı hedef tahtasına koydular. ABD’nin Graham Fuller gibi önemli yetkilileri yıllardır, Kemalist Devrim’in döneminin sona erdiği fetvasını veriyor.



- 15 Temmuz darbe girişimi ABD’nin desteğiyle yapıldı. FETÖ’nün en büyük destekçisi Amerika Birleşik Devletleri’dir. FETÖ lideri ABD’de himaye edilmektedir. NATO’nun devletimizin içinde örgütlediği Gladyo örgütü, Türkiye’nin bağımsız hareket etmesini engellemek için ABD tarafından kuruldu. Eşref Bitlis’in şehit edilmesi, Madımak ve Başbağlar katliamları, faili meçhul cinayetler, Ergenekon-Balyoz tertipleri gibi birçok Türkiye düşmanı eyleme NATO Gladyosu imza attı.



İncirlik ve Kürecik üsleri ABD’nin Türkiye’deki en önemli karargahlarıdır. İncirlik’ten kalkan C-130J Hercules tipi uçaklar, GKRY’deki Agratur üssü üzerinden İsrail’e silah taşımaktadır, 15 Temmuz darbe girişimine katılan uçaklara İncirlik üssünden yakıt ikmali yapılmıştır. Darbe girişiminin karargahı İncirlik’ti, FETÖ’cü komutanlar İncirlik’e sığındı.

Kürecik radar üssü, Avrupa’daki NATO karargahından yönetilmektedir. 2012’de İsrail’e yönelecek tehditleri önceden haber vermek için bir erken uyarı radarı olarak kurulmuştur. Malatya, Kürecik’te İsrail için gözcülük görevi yapmaktadır.



ABD-İsrail’in Irak’ta, Suriye’de, Filistin’de yaptıkları ortadadır. Ülkemizdeki ABD askeri üslerinin varlığı vatanımız için en büyük tehdittir.



Türkiye’nin tam bağımsızlığı, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için İncirlik ve Kürecik üslerine el koyulmalı ve üsler Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tam denetimine geçmelidir. İncirlik’ten, İsrail’e giden silah yardımlarına engel olalım. Filistin’in kurtuluşu için atılması gereken en önemli adım bugün bu hamledir.



Bugün en güçlü milliyetçilik, devrimcilik, Atatürkçülük; Kürecik ve İncirlik üslerine el koymak, ABD-İsrail-NATO saldırganlığına karşı başta Suriye, Rusya ve İran olmak üzere bölge devletleriyle iş birliği yapmaktır.



Türk Gençliği olarak, Atatürk’ten aldığımız görevle, vatanımızı ve cumhuriyetimizi sonuna kadar savunacağız. Hep birlikte, tam bağımsız, üreten ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni kuracağız.