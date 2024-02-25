‘KAFES-47’ Operasyonları! Organize suç örgütü çökertildi...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: “Yalova merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ‘KAFES-47’ Operasyonlarında, bölgede ‘Çakar’ olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda örgütün elebaşlarından Yılmaz ve Erdem Çakar’ın da içerisinde bulunduğu Organize Suç Örgütü üyesi 8 şüpheli yakalandı” dedi.

Yalova merkezli 4️⃣ ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-47” operasyonlarında, bölgede "Çakar" olarak bilinen Organize Suç Örgütü Çökertildi❗️



Operasyonlarda örgütün elebaşlarından Yılmaz ve Erdem Çakar'ın da içerisinde bulunduğu Organize Suç Örgütü üyesi 8️⃣ şüpheli… pic.twitter.com/wwgJfkW5Zr — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 25, 2024