‘KAFES-47’ Operasyonları! Organize suç örgütü çökertildi...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ‘KAFES-47’ Operasyonlarında, bölgede ‘Çakar’ olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı...

‘KAFES-47’ Operasyonları! Organize suç örgütü çökertildi...
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: “Yalova merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ‘KAFES-47’ Operasyonlarında, bölgede ‘Çakar’ olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda örgütün elebaşlarından Yılmaz ve Erdem Çakar’ın da içerisinde bulunduğu Organize Suç Örgütü üyesi 8 şüpheli yakalandı” dedi.

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