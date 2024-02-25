Bugün hava nasıl olacak? 25 şubat pazar hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağmur ve kar yağışı beklenmiyor. Hava sıcaklığının ise ülkemiz genelinde artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

25 ŞUBAT PAZAR HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu İZMİR °C, 20°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

Parçalı, zamanla çok bulutlu MANİSA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kıyılarının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 21°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

Parçalı, zamanla çok bulutlu HATAY °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu MERSİN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu SİVAS °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu DÜZCE °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu TOKAT 3°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 13°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu MALATYA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu VAN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.