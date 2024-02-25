Bugün hava nasıl olacak? 25 şubat pazar hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun doğusu ile Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 25 şubat pazar hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? 25 şubat pazar hava durumu...
Editör: Orhun Çoban
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağmur ve kar yağışı beklenmiyor. Hava sıcaklığının ise ülkemiz genelinde artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

25 ŞUBAT PAZAR HAVA DURUMU

Bugün hava nasıl olacak? 25 şubat pazar hava durumu... - Resim : 1

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

  • EDİRNE °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu
  • İSTANBUL °C, 18°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • KIRKLARELİ °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu
  • KOCAELİ °C, 21°C
    Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

  • A.KARAHİSAR °C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • DENİZLİ °C, 20°C
    Parçalı bulutlu
  • İZMİR °C, 20°C
    Parçalı, zamanla çok bulutlu
  • MANİSA °C, 20°C
    Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kıyılarının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

  • ADANA °C, 22°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • ANTALYA °C, 21°C
    Parçalı, zamanla çok bulutlu
  • HATAY °C, 19°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • MERSİN °C, 21°C
    Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

  • ANKARA °C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • ESKİŞEHİR °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • KONYA °C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • SİVAS °C, 13°C
    Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

  • BOLU °C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • DÜZCE °C, 22°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • KASTAMONU °C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • ZONGULDAK °C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

  • AMASYA °C, 18°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • SAMSUN °C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • TOKAT 3°C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • TRABZON °C, 13°C
    Parçalı bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? 25 şubat pazar hava durumu... - Resim : 2

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

  • ERZURUM °C, 5°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • KARS °C, 2°C
    Parçalı ve çok bulutlu
  • MALATYA °C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • VAN °C, 7°C
    Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • DİYARBAKIR °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • GAZİANTEP °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • SİİRT °C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • ŞANLIURFA °C, 18°C
    Parçalı ve az bulutlu
# Hava durumu
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