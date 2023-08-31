Kayseri'de PYD/YPG operasyonu! Bir kişi gözaltına alındı

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PYD/YPG bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüpheliyi Melikgazi ilçesinde bir adreste yakaladı. Adreste yapılan aramada dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

PYD/YPG TERÖR ÖRGÜTÜ'NÜN TANIMI

PYD, Suriye’nin kuzeyinde 2003 yılında kurulmuş bir Kürt siyasi partisidir. Tam adı Partiya Yekîtiya Demokrat’tır. Türkçe’de Demokratik Birlik Partisi anlamına gelir. PYD’nin lideri Salih Müslim’dir. PYD, Suriye İç Savaşı’nda Kürtlerin siyasi, ekonomik ve kültürel haklarını savunmak amacıyla mücadele ettiğini iddia etmektedir. PYD, 30 Kasım 2015 tarihinden bu yana Sosyalist Enternasyonal’in danışma üyesidir.

YPG ise PYD’nin silahlı kanadıdır. Tam açılımı Yekîneyên Parastina Gel’dir. Türkçe’de Halk Koruma Birlikleri anlamına gelir. YPG, 2004 yılında kurulmuştur. YPG, Suriye İç Savaşı’nda Irak ve Şam İslam Devleti gibi radikal İslamcı örgütlere karşı Özgür Suriye Ordusu, Birleşik Özgürlük Güçleri, MLKP ve TİKKO ile ittifak oluşturmuştur. YPG, Kuzey Suriye’de Afrin, Kobani, Tel Abyad, Resulayn, Amûdê, Dêrika Hemko, Kamışlı ve Haseke gibi bölgelerde kontrolü elinde tutmaktadır.

PYD/YPG’nin PKK ile bağlantısı olduğu Türkiye tarafından sıkça dile getirilmektedir. Türkiye, PYD/YPG’yi terör örgütü olarak tanımlamakta ve destekleyen ülkelere tepki göstermektedir. Ancak Avrupa Birliği ve pek çok ülke PYD/YPG’yi terör örgütü olarak tanımlamamaktadır. Bu durum Türkiye ile bu ülkeler arasında siyasi gerilime neden olmaktadır.