Kemal Kılılçdaroğlu'ndan dikkat çeken adaylık çıkışı! "Hançerlerini soğutmasınlar" dedi

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in yeni genel başkan seçildiği CHP Kurultayı'ndan bu yana ilk kez ekran karşısına çıktı.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı'nda sarf ettiği "Sırtımdan hançerleyenler var" sözlerine açıklık getirdi. 14 Mayıs seçimlerinde partisi tarafından zorla Cumhurbaşkanı adayı yapıldığını söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Beraber yola çıktığınız, birlikte mücadele ettiğiniz, kavgayı beraber verdiğiniz, 'illa sen Cumhurbaşkanı adayı ol' diyen arkadaşlar sonra dönüp size tam tersini yaparlarsa ne dersiniz? Sanki ben zorla 'Cumhurbaşkanı adayı olayım' dedim, aklımın ucundan bile geçmiyordu. MYK'de de parti meclisi ve Meclis grubunda da sizin mutlaka olmanız lazım denildi." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından yükselen değişim hareketinin sorulmasına üzerine "Boşuna demiyorum hançerlendiğimi" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, "Sağduyu ile partinin yetkili organlarından oturup tartışmak varken niçin bu talep böyle birdenbire patladı?" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA MESAJ

"Ekrem İmamoğlu'na kırgın mısınız?" sorusuna yanıt veren Kemal Kılıçdaroğlu, olası genel başkanlığı adaylığına ilişkin de delegeyi işaret etti. Kılıçdaroğlu, "Partinin genel politikasını, partinin kurmayları belirler, belediye başkanları değil. Eğer yeniden kurultayda genel başkan diye aday gösterirlerse o zaman 'En cesurlar bir adım öne çıksın' diyeceğiz. Elinde hançer olanlar, arkamda dursunlar, hançerlerini soğutmasınlar." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ANAYASA MESAJI

Kılıçdarolu'na, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özel'in görüşmesi ve yeni anayasa tartışmaları da soruldu. Kılıçdaroğlu konuyla ilgili, "AYM kararını uygulamayanla neyi konuşacaksınız? 'Uygulamıyorum' diyor. Ya bunlarla neyi konuşacaksınız? Bu parlamento yeni bir anayasa yapamaz. Çünkü anayasa buna engel. Yeni bir anayasayı ancak kurucu meclisler yapar." ifadelerini kullandı.

"SELAHATTİN DEMİRTAŞ'I ZİYARET EDECEĞİM"

6-8 Ekim terör olayları davasında verilen mahkumiyet kararlarını da değerlendiren Kılıçdaroğlu, davada 42 yıl hapis cezası alan Selahattin Demirtaş’a destek çıktı. Terör hükümlüsü Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret edeceğini söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu, "Selahattin beyin bugün içeride olması bir hukuk faciasıdır. Erdoğan onu özellikle içeride tutuyor. Niçin? 'Seni başkan yaptırmayacağız' dediği için. Bu kadar. Önce Numan bey, Can Atalay'ı bir çıkarsın hapisten, gücü yetiyorsa." dedi.