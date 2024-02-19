Marmara Denizi'nde kayıp denizciler aranıyor! İnsansız su altı robotu da devrede

Marmara Denizin’de batan “Batuhan A” gemisinin mürettebatından 1 kişinin cansız bedenine ulaşan ekipler, diğer 5 kişiyi bulmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Arama faaliyetlerine Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, AFAD, JAK ve deniz polisi ile çok sayıda sivil ekipten yaklaşık 1000 kişilik personel katılıyor.

TCG Akın Gemisi’nde görevli dalgıçlar, denizin tabanına oturan kargo gemisinin enkazına dalışlar yapıyor.

Mürettebatın gemiden savrulmuş olma ihtimalini de değerlendiren ekipler, Karacabey açıklarında hem deniz üstünde hem de suyun altında tarama yapıyor.

Deniz üstünden 4 bot ile gün boyu keşif yapan ekipler, İnsansız Su Altı Robotu ile görüntüleme ve tarama yapıyor.

Önceden belirlenen noktada robotu hazırlayan ekipler, denizin 60 metre derinliğine kadar bir personelin kumanda kontrolüyle inip görüntüleme yaptı. Yapılan çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlanmadı.