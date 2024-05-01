MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım'dan Kızılcahamam Belediyesine ziyaret!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, Kızılcahamam Belediyesini ziyaret etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım'dan Kızılcahamam Belediyesine ziyaret!
Editör: Metehan Gül

Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım,  AK Parti'den Kızılcahamam Belediye Başkanı seçilen Süleyman Acar'ı makamında ziyaret ederek, görevinin hayırlı olmasını diledi, her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım'dan Kızılcahamam Belediyesine ziyaret! - Resim : 1

Acar da Yıldırım'a "hayırlı olsun" ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Yıldırım, Başkan Acar'a tablo hediye etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım'dan Kızılcahamam Belediyesine ziyaret! - Resim : 2

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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