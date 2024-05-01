MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım'dan Kızılcahamam Belediyesine ziyaret!

Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, AK Parti'den Kızılcahamam Belediye Başkanı seçilen Süleyman Acar'ı makamında ziyaret ederek, görevinin hayırlı olmasını diledi, her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Acar da Yıldırım'a "hayırlı olsun" ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Yıldırım, Başkan Acar'a tablo hediye etti.