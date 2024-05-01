Aydın'da erkenci kayısı hasadı başladı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça bölgesinde, erkenci kayısılar toplanmaya başlandı. Boyutu, tadı, aroması ile fark yaratan kayısılar, tet tek toplanıyor, kasalara diziliyor, ihracat için hazır hale getiriliyor.

Dallarından özenle tek tek toplanıyor, kasalara diziliyor. İhracata hazır hale getiriliyor. Aydın’ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça bölgesinde, erkenci kayısılar toplanmaya başlandı.

Kayısılar olgunlaşmaya başladı. Bu da yörede erkenci kayısıda hasat zamanı demek...

Fadime Çıkıkçı, 12 yıldır kayısı yetiştiriciliği yapıyor. 60 dönümde 2 bine yakın ağaçta mikado cinsi kayısı üretiyor.

Toplanan kayısılar, dünyanın dört bir yanına gönderilmek üzere hale götürülüyor.

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# aydın # kayısı
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