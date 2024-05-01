Aydın'da erkenci kayısı hasadı başladı

Dallarından özenle tek tek toplanıyor, kasalara diziliyor. İhracata hazır hale getiriliyor. Aydın’ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça bölgesinde, erkenci kayısılar toplanmaya başlandı.

Kayısılar olgunlaşmaya başladı. Bu da yörede erkenci kayısıda hasat zamanı demek...

Fadime Çıkıkçı, 12 yıldır kayısı yetiştiriciliği yapıyor. 60 dönümde 2 bine yakın ağaçta mikado cinsi kayısı üretiyor.

Toplanan kayısılar, dünyanın dört bir yanına gönderilmek üzere hale götürülüyor.