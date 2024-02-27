MİT'ten YPG-YPJ'ye büyük darbe! Terörist Emine Seyid Ahmed etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde kritik bir operasyona imza attı. "Azadi Derik" kod adlı, terör örgütü YPG/YPJ'nin sözde sorumlularından Emine Seyid Ahmed etkisiz hale getirildi.

MİT'ten YPG-YPJ'ye büyük darbe! Terörist Emine Seyid Ahmed etkisiz hale getirildi
Editör: Yasin Kerim Aşan
Son Güncelleme:

Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi adına kritik operasyonlar tüm hızıyla sürüyor. Son olarak, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Suriye'nin Kamışlı bölgesinde önemli bir operasyona imza attı.

Terör örgütüne 2011 yılında katıldığı tespit edilen ve Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin planlayıcısı olduğu belirlenen "Azadi Derik" kod adlı terörist Emine Seyid Ahmed, MİT tarafından takibe alındı.

Terör örgütü YPG/YPJ'nin sözde sorumlularından olan Suriye uyruklu Emine Seyid Ahmed, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Örgütün sözde "füze temini ve kullanımından sorumlu" Ahmed'in, Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki Türk güvenlik güçlerine yönelik füze saldırılarının talimatını verdiği belirtildi. Terörist Ahmed'in, Kilis'te sivilleri hedef alan füze saldırılarının da talimatını verdiği tespit edildi.

Terör örgütlerine darbe! 21 gözaltı!Terör örgütlerine darbe! 21 gözaltı!Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# MİT # operasyon # son dakika
Çok Okunanlar
Bu ilçeler il oluyor!
Bu ilçeler il oluyor!
Hamas'tan Refah'a saldırı açıklaması!
Hamas'tan Refah'a saldırı açıklaması!
İstanbul'da hava kirliliğinin en yüksek olduğu ilçeler hangileri? O ilçede oturanlar dikkat
İstanbul'da hava kirliliğinin en yüksek olduğu ilçeler hangileri? O ilçede oturanlar dikkat
İzmir'de iki gencin kavgası kanlı bitti!
İzmir'de iki gencin kavgası kanlı bitti!
Pentagon'dan ABD askerinin kendini yakması sonrası ilk açıklama!
Pentagon'dan ABD askerinin kendini yakması sonrası ilk açıklama!
Öne Çıkanlar ANKETTE CHP-DEM PARTİ İTTİFAKI HALKA SORULDU | ULUSAL HABER ANKETTE CHP-DEM PARTİ İTTİFAKI HALKA SORULDU | ULUSAL HABER İstanbul'da yangın tüm çatıyı sardı! İstanbul'da yangın tüm çatıyı sardı!