MİT'ten YPG-YPJ'ye büyük darbe! Terörist Emine Seyid Ahmed etkisiz hale getirildi

Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi adına kritik operasyonlar tüm hızıyla sürüyor. Son olarak, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Suriye'nin Kamışlı bölgesinde önemli bir operasyona imza attı.

Terör örgütüne 2011 yılında katıldığı tespit edilen ve Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin planlayıcısı olduğu belirlenen "Azadi Derik" kod adlı terörist Emine Seyid Ahmed, MİT tarafından takibe alındı.

Terör örgütü YPG/YPJ'nin sözde sorumlularından olan Suriye uyruklu Emine Seyid Ahmed, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Örgütün sözde "füze temini ve kullanımından sorumlu" Ahmed'in, Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki Türk güvenlik güçlerine yönelik füze saldırılarının talimatını verdiği belirtildi. Terörist Ahmed'in, Kilis'te sivilleri hedef alan füze saldırılarının da talimatını verdiği tespit edildi.