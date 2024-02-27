Terör örgütlerine darbe! 21 gözaltı!

Terör örgütlerine karşın İzmir merkezli yürütülen operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda 21 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütlerine darbe! 21 gözaltı!
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:

İzmir merkezli 9 ilde terör örgütü DHKP/C ve MLKP'ye yönelik düzenlenen operasyonda terörizme finansman sağladıkları suçlamasıyla 21 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen ve  İstihbarat Şubesi ve MİT Başkanlığı desteğiyle, terörizmin finansmanının engellenmesi kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 30 şüpheliyi yakalamak için İzmir merkezli 9 ilde belirlenen adreslere baskın düzenledi.
Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Hamas'tan Refah'a saldırı açıklaması!Hamas'tan Refah'a saldırı açıklaması!Dünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

# terör
Çok Okunanlar
Bu ilçeler il oluyor!
Bu ilçeler il oluyor!
Hamas'tan Refah'a saldırı açıklaması!
Hamas'tan Refah'a saldırı açıklaması!
İstanbul'da hava kirliliğinin en yüksek olduğu ilçeler hangileri? O ilçede oturanlar dikkat
İstanbul'da hava kirliliğinin en yüksek olduğu ilçeler hangileri? O ilçede oturanlar dikkat
İzmir'de iki gencin kavgası kanlı bitti!
İzmir'de iki gencin kavgası kanlı bitti!
Pentagon'dan ABD askerinin kendini yakması sonrası ilk açıklama!
Pentagon'dan ABD askerinin kendini yakması sonrası ilk açıklama!
Öne Çıkanlar Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in katliamını anlatıyor! #Canlı Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in katliamını anlatıyor! #Canlı Araba durağa daldı: yaralılar var! Araba durağa daldı: yaralılar var!