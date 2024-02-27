Hamas'tan Refah'a saldırı açıklaması!

Hamas, yaptığı yazılı açıklamada Avrupa ülkelerinin liderlerinin İsrail'in Refah'a saldırı planına karşı çıkmalarından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Hamas'tan Refah'a saldırı açıklaması!
Hamas'tan Refah'a saldırı açıklaması!
Editör: Uğur Çam
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İsrail Başbakanı Netanyahu, Refah'a saldırı planını onaylayacağını açıklamıştı. Daha önce de İsrail'in Refah'a saldırı planları, çeşitli kademede yöneticiler tarafından dile getirilmişti. Avrupa ve dünya liderleri, İsrail'in Refah'a olası saldırısına karşı çıkmıştı. Hamas, yaptığı açıklamada, Avrupa liderlerinin karşı çıkışından memnun olduklarını açıkladı. 

HAMAS AÇIKLAMA YAPTI

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, başta Almanya Başbakanı Olaf Scholz olmak üzere Avrupa liderlerinin Refah'a yönelik bir saldırıyı reddettiği ve bu açıklamaların memnuniyet verici olduğu belirtildi. Açıklamada, liderlerin söz konusu açıklamalarının, bu hükümetlerin, İsrail'e silah sağlamaya devam ettiği bir dönemde, 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentine yönelik bir saldırıya engel olma sorumluluklarını ortadan kaldırmadığına işaret edildi.

Açıklamada, AB'ye, İsrail'i, Filistin halkına yönelik savaşını sonlandırması için ciddi ve fiili pozisyonlar alma ve Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) kararları doğrultusunda hareket etme çağrısı yapıldı.

ALMANYA KARŞI ÇIKMIŞTI

Scholz, 26 Şubat'ta basına yaptığı açıklamada, "Refah'a yönelik geniş çaplı bir operasyona karşı açık bir şekilde uyarıyoruz. Çok sayıda insan bu kente sığınmış durumda ve kaçacak başka alternatif yerleri de yok. Orada güvende de değiller. Bir insanlık felaketinin önlenmesi gerekiyor." demişti. Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit da 19 Şubat'ta İsrail’in Gazze’nin güneyindeki Refah kentinde kara saldırısı düzenleyeceği açıklamasından derin endişe duyduklarını söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# hamas # israil # refah
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