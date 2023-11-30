MSB'den Eurofighter Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından Eurofighter ile ilgili açıklama yapıldı. MSB kaynakları, Milli Savunma Bakanı'nın İngiliz mevkidaşı ile konuyu görüştüğü aktarıldı.

MSB'den Eurofighter Açıklaması
MSB'den Eurofighter Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İngiltere'den talep edilen Eurofighter uçaklarıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, ilk etapta 20 adet, daha sonra da 20 adet olmak üzere toplam 40 adet son versiyon Eurofighter uçak temin edilmek istendiği hatırlatıldı.

Milli Savuma Bakanı Yaşar Güler'in İngiliz mevkidaşı ile yaptığı son görüşmede bu konunun ele alındığını belirten kaynaklar, İngilizlerin uçak satışı konusunda Almanların ikna edilmesine yardım edeceklerine ilişkin sözlerini tekrar ettiklerini ifade etti.

Bakanlık kaynakları, Eurofighter uçaklarının temini konusunun yanı sıra KAAN'ın yakında ilk uçuşu gerçekleştirerek TSK’nın envanterine girmesi için büyük bir hızla çalışıldığını hatırlattı.

Irak'ta 17 Terör Hedefi İmha Edildi! MSB AçıkladıIrak'ta 17 Terör Hedefi İmha Edildi! MSB AçıkladıGündem

Kaynak: TRT Haber

# Eurofighter # Milli Savunma Bakanlığı
Çok Okunanlar
Normale Döndü! Barajlardaki Su Oranı Sonunda İstanbulluları Sevindiriyor!
Normale Döndü! Barajlardaki Su Oranı Sonunda İstanbulluları Sevindiriyor!
Akdeniz'de Yine Deprem! AFAD ve Kandilli Bildirdi!
Akdeniz'de Yine Deprem! AFAD ve Kandilli Bildirdi!
Karadeniz, Ege, Marmara... Meteoroloji O İlleri Uyardı!
Karadeniz, Ege, Marmara... Meteoroloji O İlleri Uyardı!
Altın Kaç TL Oldu?
Altın Kaç TL Oldu?
GSS Prim Borçları Affedilecek! Torba Kanun Meclis'te
GSS Prim Borçları Affedilecek! Torba Kanun Meclis'te
Öne Çıkanlar HÜKMETİN EKONOMİ POLİTİKALARINDA YANLIŞ OLAN NE? | Hakan Topkurulu | BÜYÜTEÇ | Ulusal Kanal HÜKMETİN EKONOMİ POLİTİKALARINDA YANLIŞ OLAN NE? | Hakan Topkurulu | BÜYÜTEÇ | Ulusal Kanal Mütevazı Bütçeli Takımlar, Avrupa Futbolunun Devlerini Zorluyor! Mütevazı Bütçeli Takımlar, Avrupa Futbolunun Devlerini Zorluyor!