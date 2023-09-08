Sel felaketlerindeki kayıpların sebebi ne?

İstanbul, Kırklareli ve Aksaray'da son bir haftada etkili olan sel 9 kişinin hayatına mal oldu. Ulusal Kanal’a konuşan İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, "yağışlar normalinde seyrediyor asıl sorun çarpık kentleşme" dedi. Yaşar, sorunu “Küresel Isınma”ya mal edenleri de eleştirdi.

Sel felaketlerindeki kayıpların sebebi ne?
Editör: Özgür Doğu Saymaz
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Şiddetli yağışların ardından yaşanan sel felakete neden oldu. Can kayıpları yaşandı. Ciddi maddi kayıplar yaşandı.

Peki yaşanan bu sellerin nedeni nedir? İklim Bilimci Profesör Doktor Doğan Yaşar sağanak yağış sonrası oluşan sellerin küresel ısınma nedeniyle olmadığını dile getirdi. Çarpık kentleşmeye dikkat çekti.

Türkiye kurak bir dönem geçiriyor. Sağanak yağış ve sonrasındaki seller olağan.

Sel yataklarına yapılan evler can ve mal kaybına neden oluyor. Profesör Doktor Doğan Yaşar, yaşananların takdiri ilahi sonucu olmadığını, takdiri İdari sonucu yaşandığını belirtti.

İklim Bilimci Doğan Yaşar bilim insanlarına da sert çıktı. Küresel ısınma açıklamalarının idarecileri koruduğunu söyledi.

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