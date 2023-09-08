Sel felaketlerindeki kayıpların sebebi ne?

Şiddetli yağışların ardından yaşanan sel felakete neden oldu. Can kayıpları yaşandı. Ciddi maddi kayıplar yaşandı.

Peki yaşanan bu sellerin nedeni nedir? İklim Bilimci Profesör Doktor Doğan Yaşar sağanak yağış sonrası oluşan sellerin küresel ısınma nedeniyle olmadığını dile getirdi. Çarpık kentleşmeye dikkat çekti.



Türkiye kurak bir dönem geçiriyor. Sağanak yağış ve sonrasındaki seller olağan.



Sel yataklarına yapılan evler can ve mal kaybına neden oluyor. Profesör Doktor Doğan Yaşar, yaşananların takdiri ilahi sonucu olmadığını, takdiri İdari sonucu yaşandığını belirtti.



İklim Bilimci Doğan Yaşar bilim insanlarına da sert çıktı. Küresel ısınma açıklamalarının idarecileri koruduğunu söyledi.