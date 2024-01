Skandal Davanın Dosyaları Halka Açıldı! Epstein'in Mossad Bağlantılarının Tüm Ayrıntıları

Epstein davası belgelerinin son kısmı da kamuya açıldı. Dava dosyaları, adı geçen isimler ve ortaya koyduğu korkunç iddialar sebebiyle gündeme bomba gibi düştü. Dava dosyalarında, ünlü isimlerin küçük yaştaki kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu öne sürülüyor. Bu istismarı organize eden isim olarak Jeffrey Epstein gösteriliyor. İsrail'in istihbarat örgütü Mossad'ın eski ajanları ise, Epstein'ın Mossad'a çalışan bir ajan olduğunu ve istismar dosyalarını şantaj amacıyla elinde tuttuğunu belirtiyor.

Epstein Mossad Ajanı mıydı? Dava Dosyalarında Ehud Barak Ayrıntısı

ABD'li bir yargıç tarafından açığa çıkarılan Jeffrey Epstein'ın ortak listesi, pedofili finansörünün İsrail istihbarat teşkilatı Mossad için bir varlık olduğu şüphelerini yeniden alevlendirdi . İsrail'in eski başbakanı Ehud Barak'ın kimliği çarşamba gecesi ortaya çıkan bomba dosyalar arasında yer aldı. Ehud Barak, İsrail Silahlı Kuvvetleri'nde 35 yıl görev yaptıktan sonra Genelkurmay Başkanlığı'na yükselmiş, 1991-2001 yılları arasında da Başbakan olarak görev yapmıştı.

Eski Mossad Ajanları İtiraf Etti

Daily Mail'in haberine göre her ne kadar yeni dosyalarda kendisinden sadece geçici olarak bahsedilse de, finansörle olan ilişkisine dair uzun süredir spekülasyonlar yapılıyordu. Barak, Epstein'la yaklaşık 36 kez görüştü ve 2016 yılında Manhattan'daki evine yüzünde bir eşarpla girerken fotoğraflandı. Aynı gün genç kadınların konuta girip çıktığı görüldü. Eski İsrailli casuslar, Epstein'ın uluslararası seks kaçakçılığının, siyaset ve iş dünyasından isimlere şantaj yapmak için bir "bal küpü tuzağı operasyonu" olduğunu belirtmişlerdi. Eski bir istihbarat ajanına göre, yeni listede adı geçen Prens Andrew, Epstein'ın 'yararlı aptalı'ydı ve finansör tarafından güçlü bağlantılarından dolayı 'Super Bowl ödülü' olarak tanımlanıyordu. İkilinin arkadaşlığı sırasında Andrew, Ghislaine Maxwell'i ve finansörünü Londra'daki sosyete etkinliklerine davet etti, hatta Kraliçe'nin Balmoral malikanesinde kalmalarına bile izin verdi. O dönemde Andrew, Birleşik Krallık'ın uluslararası ticaret elçisi olarak görev yaptı ve hükümetin yurtdışındaki ticareti teşvik etmesine yardımcı oldu.

Mossad Bağlantılarını Maxwell Sağladı

Epstein'ın hanımı olarak görev yapan Maxwell'in de iddia edilen bal tuzağı operasyonuyla yakından ilgisi var. İngiliz bir gazete patronu olan babası Robert Maxwell'in Mossad ajanı olduğu ve Epstein ile Mossad arasındaki bağlantıyı sağlamış olabileceği iddia ediliyor. Epstein'ın duruşmayı beklerken asıldığı iddiası gibi, Maxwell'in de 1991 yılında İspanya kıyıları açıklarında yatı Lady Ghislaine'de ölmesi suikast şüphelerini artırdı. Eski Mossad ajanı Ari Ben-Menashe, RT International'a "Prens Andrew'a şantaja maruz kalmıyordu, yararlı bir aptal olarak kullanılıyordu" dedi. 'Bazı ünlüleri getirmek için kullanılıyordu. Ben Menashe, 1977'den 1987'ye kadar İsrail'in Askeri İstihbarat Müdürlüğü'nde çalıştı . İddiaları, Epstein'ın prensle olan ilişkisinden ' Super Bowl ödülü' olarak bahsettiğini iddia eden Epstein'ın eski 'akıl hocası' Steven Hoffenberg tarafından desteklendi.

Merhum finansör aynı zamanda 2014 yılında CIA'in şu anki başkanı William J Burns ile de birçok kez görüştü. Kardeşine göre Epstein , hem Hillary Clinton'ı hem de Donald Trump'ı 2016 genel seçimlerinden çıkaracak bilgiye sahip olduğunu iddia etti .

Mark Epstein Çarşamba günü The New York Post'a şunları söyledi:

- İşte doğrudan bir alıntı: 'Her iki aday hakkında bildiklerimi söyleseydim, seçimi iptal etmek zorunda kalırlardı. Jeffrey 2016'da bana bunu söylemişti.

Prens Andrew, kendisine yönelik her türlü iddiayı şiddetle reddediyor ve geçen yıl, kraliyet ailesini tecavüzle suçlayan Epstein kurbanı (eski adıyla Giuffre) Virginia Roberts ile 16 milyon dolarlık bir hukuk davası açtı. Anlaşmada resmi bir sorumluluk kabulü veya özür bulunmamasına rağmen, Roberts'ın 'istismar kurbanı' olduğunu kabul ettiği ve Epstein'la olan arkadaşlığından pişman olduğu belirtti. İngiliz medya kralının 'yönetici'si olduğunu iddia eden Mossad ajanı Ben-Menashe'ye göre, Epstein casusluk oyunuyla Ghislaine'in babası Robert tarafından tanıştırıldı.

İki Ölüm Arasındaki Dikkat Çekici Benzerlik

Maxwell'lerin bir arkadaşı olan Laura Goldman ayrıca, Robert Maxwell'in yalnızca bir Mossad casusu olduğuna değil, aynı zamanda Ghislaine'in işini sürdürdüğüne inandığını belirtti. Miami Herald adına Epstein davasını çözen gazeteci Julie K Brown, Epstein ve Maxwell'in ölümleri arasındaki ürkütücü benzerliklere dikkat çekti. 66 yaşındaki Epstein, 2019 yılında işlediği suçlardan dolayı yargılanmayı beklerken intihar ettiği anlaşılan New York Metropolitan Cezaevi'ndeki hücresinde ölü bulundu. Ancak söylentiler tam olarak ne olduğu etrafında dönmeye devam ediyor.

Öldürüleceğini Gardiyanlara Söylemiş

Daha önce DailyMail.com'a konuşan bir kaynak, Epstein'ın ölmeden haftalar önce birisinin onu öldürmeye çalıştığı konusunda gardiyanları uyardığını açıklamıştı. Sübyancı, gardiyanların onu uyurken ve internette gezinirken izlemesi gereken yerden sadece 5 metre uzakta kendi canına kıydı. İkili, ölümünden önce kendisi üzerinde gerekli kontrolleri yaptıklarını öne süren kayıtlarda sahtecilik yaptıklarının ortaya çıkmasının ardından hapishaneden kıl payı kurtuldu. Bu arada Maxwell'in 1991 yılında İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki lüks yatı Lady Ghislaine'de boğulduğu söyleniyordu.

O zamanlar büyük mali sıkıntılarla karşı karşıya olan işadamı, devasa borçlarını kapatmak için medya şirketi Mirror Group'un emeklilik fonlarından 623 milyon dolara baskın düzenledi. Skandala rağmen, İsrail'de eski istihbarat şefleri, İsrail Başbakanı ve İsrail Cumhurbaşkanı'nın katıldığı bir kahramanın cenaze töreni düzenlendi. Polis, ölümünde bir kasıt olduğunu ihtimal dışı bırakırken, intihar ve hatta Mossad'ın olası bir suikastına ilişkin teoriler hâlâ sürüyor.

Robert Maxwell, Israel's Superspy: The Life and Murder of a Media Mogul adlı kitaplarında yazarlar Gordon Thomas ve Martin Dillon, Maxwell'in gizemli ölümüne yol açan şeyin, Maxwell'in kamu çıkarları ile bir 'casus' rolü arasındaki çatışma olduğunu öne sürüyorlar. Maxwell'in ölümcül sonuçlar doğuracak şekilde kayıplarını telafi etmek amacıyla Mossad'dan para yardımında bulunduğuna inanıyorlar. Julie K. Brown, The Times of Israel'e, Adaletin Sapkınlığı: Jeffrey Epstein Hikayesi adlı kitabıyla ilgili bir röportaj sırasında şunları söyledi:

- Epstein'ın İsrail istihbarat topluluğuyla bağlantıları olması ihtimalinin ötesinde değil. Robert Maxwell'in kesinlikle bu tür bağlantıları vardı ve Epstein'ın da Robert Maxwell'le yakın bir ilişkisi vardı.

İntihar ettiği sırada Epstein'ın serveti 636 milyon dolar civarındaydı, ancak devasa servetinin kesin kaynaklarını belirlemek zordu ve bu da onun karanlık kaynaklardan gelmiş olabileceği yönündeki varsayımları artırdı. Ölümünün ardından FBI, Manhattan'daki 51 milyon dolarlık konağına baskın düzenledi ve bir kasada, başıboş elmaslar ve büyük miktarda ABD para biriminin de bulunduğu bir önbellek buldu. O sırada eşyaları kaldırma izinleri yoktu, ancak onları almak için geri döndüklerinde The Telegraph'ın haberine göre kaybolmuşlardı. Ancak Mossad'ın ötesinde bile Epstein'ın kendi topraklarındaki istihbarat teşkilatlarıyla bağlantıları sorgulanıyor.

CIA ve Epstein Görüşmeleri

Wall Street Journal tarafından hazırlanan bir rapor, seks taciri ile CIA'in şu anki başkanı William J Burns arasında, hatta 2008'deki ağır fuhuş suçlamalarından ilk mahkumiyetinin ardından bile yapılan görüşmeleri ortaya çıkardı. Aynı raporda eski bir Beyaz Saray avukatı, bir üniversite başkanı ve küresel bankacılık hanedanının bir üyesiyle yapılan görüşmeler de yer alıyordu. Belgeler, genç bir kızın karıştığı suç nedeniyle hapis cezasına çarptırıldıktan ve cinsel suçlu olarak kayıt altına alındıktan sonra bile her biriyle birden fazla görüşme yaptığını ortaya çıkardı.

Mossad ve Epistein Görüşmeleri

Ehud'un adı, eski İsrail lideriyle hiç tanışmadığını doğrulamak için yanıt veren Epstein'ı suçlayan Johanna Sjoberg'in ifade vermesi sırasında, son belge önbelleğinde yalnızca bir kez ortaya çıktı. DailyMail.com daha önce Ehud'un, bir grup göz alıcı kadınla aynı gün finansörün New York'taki evine girdiğini gösteren fotoğrafları ele geçirdikten sonra Epstein'la kadınlar arasında hiç tanışmadığı iddialarına şüphe düşürmüştü . Evli politikacı binaya girerken kamuflaj boyunlu tozlukla yüzünü gizledi, daha sonra tuhaf kıyafetinin üşümesine sebep oldu.