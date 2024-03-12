Terör Örgütü MLKP'ye operasyon

İstanbul'da, terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Terör Örgütü MLKP'ye operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, MLKP terör örgütüyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3'ü hakimlikte tutuklandı, 6'sı adli kontrolle serbest bırakıldı.

Terör örgütü MLKP soruşturması kapsamında örgütün "sözde şehitler ayı" olarak gördüğü kasım ayındaki etkinlikleriyle ilgili fiziki ve teknik takip bilgilerini değerlendiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hayatını kaybeden örgüt mensuplarının anmalarına katılan ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapan 9 isme ulaşmıştı. Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri 9 şüpheliyi yakalamıştı.

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