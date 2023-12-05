Türkiye'nin Eurofighter İhtiyacı Var Mı? Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa Merak Edilen Soruları Yanıtladı

Milli Muharip Uçak Kağan’ın 2032’de envantere gireceği açıklanmasına rağmen hükümet, önce F-16 şimdi de Eurofighter savaş uçağı satın almak istediğini açıkladı. Ordunun, F-16 ya da Eurofighter savaş uçağına ihtiyacı var mı? Hava Kuvvetlerinde güç hesaplaması nasıl yapılıyor?

Türkiye'nin Eurofighter İhtiyacı Var Mı? Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa Merak Edilen Soruları Yanıtladı

Amerika Birleşik Devletleri, önce Türkiye’yi S-400 aldığı gerekçesiyle 1 milyar 250 milyon dolar ödeme yapılmasına rağmen F-35 savaş uçağı projesinden çıkardı. Biden yönetimi F-16 satışını gündem getirdi. Ancak ABD bunu Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelikleri şartına bağladı.

Türkiye, Finlandiya’nın üyeliğini onaylamasına rağmen F-16 konusunda ilerleme sağlanmadı. Erdoğan yönetimi ise bu kez rotayı İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya ortak yapımı savaş uçağı Eurofighter’a çevirdi. Ancak Almanya satışa onay vermiyor. Nedeni de Türkiye’nin Mavi Vatan stratejisi.

Peki, Türkiye’nin yabancı bir savaş uçağına ihtiyacı var mı? Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa, hava gücü hesaplamasında sistemin değiştiğine dikkat çekti. Hesap uçak sayısı ile yapılmasının doğru olmadığını belirten Sefa, karadan karaya füzeler ve SİHA sistemlerinin de üstünlük hesaplarına dahil olması gerektiğini söyledi.

Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa, Eurofighter’ın sistem değişikliği getireceğin için maliyetinin ağır olacağını görüşünde. İhsan Sefa, "İdamesi, işletme, eğitim... Kağan envantere girecek 2030’da... Başka ülkeden uçak almak boşunadır." dedi.

Sefa’ya göre Türkiye’nin Eurofighter satın alacağı haberi Milli Muharip Uçak Kağan projesinde çalışan teknik ekipte burukluk yaratıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde Konuştu! "Katar'ın Çabalarını Takdirle Karşılıyoruz"Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde Konuştu! "Katar'ın Çabalarını Takdirle Karşılıyoruz"Dış Politika
# Eurofighter # Türk Hava Kuvvetleri # savaş uçağı # milli muharip uçak
Çok Okunanlar
Karadenizlilerin "Ölüyü Dirilten" Çorbası!
Karadenizlilerin "Ölüyü Dirilten" Çorbası!
Cinayet Davasında Kız Kardeş Kıskançlığı!
Cinayet Davasında Kız Kardeş Kıskançlığı!
"Gizemli Virüs" Tüm Dünya'ya Yayılmaya Başladı!
"Gizemli Virüs" Tüm Dünya'ya Yayılmaya Başladı!
Denizlerde Sarsıntı Devam Ediyor! Marmara Denizinde Yine Deprem Oldu
Denizlerde Sarsıntı Devam Ediyor! Marmara Denizinde Yine Deprem Oldu
İstanbul Barajlarının Doluluk Oranları Kaç Oldu? Baraj Doluluk Oranları Kaça Yükseldi?
İstanbul Barajlarının Doluluk Oranları Kaç Oldu? Baraj Doluluk Oranları Kaça Yükseldi?
Öne Çıkanlar ULUSLARARASI SİSTEM VE DEVLET | ASYA’DA DEVLET BİRİKİMİ ÇALIŞTAYI | 5. Oturum ULUSLARARASI SİSTEM VE DEVLET | ASYA’DA DEVLET BİRİKİMİ ÇALIŞTAYI | 5. Oturum Ardı Arkası Kesilmeyen Depremler Ardı Arkası Kesilmeyen Depremler