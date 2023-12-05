Türkiye'nin Eurofighter İhtiyacı Var Mı? Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa Merak Edilen Soruları Yanıtladı

Amerika Birleşik Devletleri, önce Türkiye’yi S-400 aldığı gerekçesiyle 1 milyar 250 milyon dolar ödeme yapılmasına rağmen F-35 savaş uçağı projesinden çıkardı. Biden yönetimi F-16 satışını gündem getirdi. Ancak ABD bunu Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelikleri şartına bağladı.

Türkiye, Finlandiya’nın üyeliğini onaylamasına rağmen F-16 konusunda ilerleme sağlanmadı. Erdoğan yönetimi ise bu kez rotayı İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya ortak yapımı savaş uçağı Eurofighter’a çevirdi. Ancak Almanya satışa onay vermiyor. Nedeni de Türkiye’nin Mavi Vatan stratejisi.

Peki, Türkiye’nin yabancı bir savaş uçağına ihtiyacı var mı? Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa, hava gücü hesaplamasında sistemin değiştiğine dikkat çekti. Hesap uçak sayısı ile yapılmasının doğru olmadığını belirten Sefa, karadan karaya füzeler ve SİHA sistemlerinin de üstünlük hesaplarına dahil olması gerektiğini söyledi.

Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa, Eurofighter’ın sistem değişikliği getireceğin için maliyetinin ağır olacağını görüşünde. İhsan Sefa, "İdamesi, işletme, eğitim... Kağan envantere girecek 2030’da... Başka ülkeden uçak almak boşunadır." dedi.

Sefa’ya göre Türkiye’nin Eurofighter satın alacağı haberi Milli Muharip Uçak Kağan projesinde çalışan teknik ekipte burukluk yaratıyor.