Ünlü rapçi Norm Ender böyle eleştirdi! "Disney'in Atatürk saygısızlığına bu kadar tepki gösterilmedi"

Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanması tartışılmaya devam ediyor. Halk TV'nin haberine göre Devlet Tiyatrosu'nda istifa furyası başlatıldığı iddia edildi. Sosyal medyada da kimi sanatçılar Tamer Karadağlı'yı hedef almıştı.

Ünlü Rap Sanatçısı Norm Ender, Karadağlı'nın hedef alınmasını eleştirdi. Atatürk'e yapılan saygısızlık için Disney'e tepki gösterilmediğini hatırlatan Norm Ender, "Ben artık bu tepkilerin bile, tamamen kişisel çıkarlarla ilgili olduğunu düşünüyorum." dedi.

Halk TV'nin haberini alıntılayan Norm Ender, ''Bababa! Tamer Karadağlı'ya sergilenen ayarsız öfkenin zerresi, Atatürk'e yapılan saygısızlık için Disney'e gösterilmedi. Utanın! Sanat camiasında gerçekten samimi ve bağımsız insan çok az. Ben artık bu tepkilerin bile, tamamen kişisel çıkarlarla ilgili olduğunu düşünüyorum.' ifadelerini kullandı.