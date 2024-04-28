Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek "Milli Devlet Bildirgesini" açıkladı

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, 27-28 Nisan tarihlerinde İzmir programını tamamladı. Doğu Perinçek, 27 Nisan Cumartesi günü İzmir Kitap Fuarı’nda kitaplarını imzalayıp, "Milli Devlet Bildirgesi" söyleşisinde İzmirlilerle buluştu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 28 Nisan Pazar günü Volley Hotel’de yapılan basın toplantısında ise Vatan Partisi’nin "Milli Devlet Bildirgesini" kamuoyuna ilk kez İzmir’den duyurdu.

Türk Milletinin öncülerini göreve çağıran Doğu Perinçek, Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu’nun 22 Nisan 2024 tarihli kararlarını şu şekilde açıkladı:

" DEVLET ZAAFI VE YIKICI MUHALEFET

Son yerel seçimlerde, devletimizin zaaf içinde olması nedeniyle PKK hendeklerden çıkartıldı ve Güneydoğu bölgemizde yerel iktidar konumlarına oturtuldu. Böylece ABD ve İsrail’in “Kürdistan’a özerklik” planları için zemin oluşturuldu. PKK, yerel seçim sonuçlarından cüret alarak, Güneydoğu illerimizde yakıp yıkma eylemlerine kalkıştı ve ayaklanma çağrıları yapıyor. Güney sınırlarımızda terörü temizleme görevi yapan Türk Silahlı Kuvvetleri, dışarıdan kuşatılmanın yanında içeriden kuşatılma tehditleriyle de karşı karşıyadır. Devlet, zaaf içindedir. Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Seçim Kurulu çoğunlukları, ABD’nin denetimi altındadır. PKK Partisi kapatılmıyor ve dahası 1 Milyar Liranın üzerinde hazine yardımıyla besleniyor. Devletin PKK’yı bitirme konusundaki kararsızlığı, Güneydoğu seçmenini de kararsızlığa yöneltiyor. CHP yönetiminin merkezinde bulunduğu ABD güdümlü muhalefet, PKK ve FETÖ ile ittifak halinde turuncu kalkışmalara kadar uzanabilecek yıkıcı eğilimler içindedir.

YAKICI GÖREV: GÜÇLÜ DEVLET GÜÇLÜ ORDU ÖRGÜTLÜ HALK

Bugün mücadele, Millî Devlet mevzisindedir. Kararlıyız: Millî Devletimizi zaaflardan kurtaracağız. Türk Ordusunu ’’Bin yılın meydan okumalarını’’ bozguna uğratacak ölçülerde güçlendireceğiz! Milletimize ve Millî Devletimizin güçlerine güveniyoruz! Millî Devletin Türk Milleti gibi bir sahibi var. Millî Devletin Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Polisi gibi bir silahlı gücü var. Millî Devletin öncüsü Vatan Partisi var.

ÖNCELİKLİ HEDEF: ÜRETİCİLERİN MİLLÎ HÜKÜMETİ

Önümüzdeki zorlukların üstesinden gelmek ve Üreten Türkiye’yi kurmak için öncelikli hedef, Üreticilerin Millî Hükümetidir. İşçi sınıfımız, çiftçimiz, zenaatkâr ve esnafımızdan millî sanayici ve tüccarımıza kadar bütün millî sınıfları iktidar hedefiyle birleştireceğiz.

STRATEJİK HEDEF: ÜRETİM DEVRİMİ

Yükselen Asya Uygarlığının öncü konumundaki yerimizi alacağız! Milletimizin bütün öncülerini, bütün üreticilerimizi, bütün milletimizi Millî Devlet mevzisinde, Üretim Devrimi için birleşmeye çağırıyoruz. Açılın kapılar, Üretim Devrimine, bağımsızlığa, özgürlüğe, kardeşliğe gidiyoruz.

ESAS GÜÇ: ATEŞE DAYANIKLI TÜRK MİLLETİ

Önümüzdeki süreç zorludur. Ancak bu zorlu süreçte ateşe dayanıklı bir milletimiz var. Atlantik güçlerine meydan okuyoruz! Onlar, ABD’nin ve İsrail’in korkaklığını paylaşıyorlar ve bozgunlarını paylaşacaklar. Karşılarında binlerce yıllık Türk devlet birikimi var! Karşılarında Batı Asya’nın medeniyet birikimi ve insanlık birikimi var. Komşularımız ve Asyalı dostlarımız var! Gücümüz tarihten geliyor ve büyüktür! Açılın kapılar Üretim Devrimine, bağımsızlığa, özgürlüğe, kardeşliğe gidiyoruz.

Değerli Vatandaşlarımız;

İçine girdiğimiz zor dönemde Millî Devletimizi güçlendirme talebini hep birlikte yükseltmeyi değerlendirmenize sunuyoruz. Sizleri Millî Devlet Bildirgesini imzalamaya ve Vatan Partisi’ne üye olmaya çağırıyoruz. Selam ve saygılarımızla."

MİLLİ DEVLET BİLDİRGESİ'Nİ İMZALAMAK İÇİN TIKLAYIN