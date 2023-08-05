Veliefendi kundaklandı mı? Veliefendi Hipodromu'nda yangın!
Veliefendi Hipodromu'nda atları taşıyan 5 araç dün alev alev yandı. Araçların yanmasından sonra karşı alandaki bina ve otlukta da yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri olaylara ilişkin gerekli incelemeyi başlattı.
Veliefendi'de çıkan yangında, vatandaşlar tarafından yapılan ihbarlar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra soğutma çalışmalarına geçti. Araçlarda büyük hasar olduğu öğrenildi.