Veliefendi kundaklandı mı? Veliefendi Hipodromu'nda yangın!

Veliefendi'de çıkan yangında, vatandaşlar tarafından yapılan ihbarlar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra soğutma çalışmalarına geçti. Araçlarda büyük hasar olduğu öğrenildi.