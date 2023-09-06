Veliler dikkat! Bunu yapmadan çocuğunuzun okuluna giremeyeceksiniz

Veliler artık okul yönetimi ya da öğretmenden randevu almadan okula giremeyecek. Karar yeni eğitim öğretim döneminde uygulanmaya başlanacak.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahaddin Öğülmüş, "Velilerimiz okulu ziyaret ettiklerinde öğretmenleri hazırlıksız yakalayabiliyorlar. Öğretmen ya da yöneticilerimizin ziyaret edilmesi onların çalışma planlarını da aksatabiliyor. Okullarda daha verimli bir işleyişin gerçekleşmesi için bu randevulu sisteme geçilmesinde yarar var." açıklamasında bulundu.

Kararla, okul içindeki güvenlik oranının artırılması öğrencilerin psikolojik ve fiziksel sağlığının korunması da hedefleniyor.

Prof. Dr. Selahaddin Öğülmüş, "Bir kere veli sadece kendi çocuğu üzerine odaklanıyor. Okulda bütün çocuklar eşittir. Gerekirse kendi çocuğunu korumacı bir tutumla, diğer çocuklara zarar verecek bir davranışta bulunabiliyor. Randevulu sistemle gelirlerse bütün çocuklar için ortam var" dedi.

Yeni kararla birlikte veliler artık yalnızca randevu aldığı saat dilimlerinde çocuklarının okulunu ziyaret edebilecek.

Velilerin bir bölümü kararın doğru olduğunu savunurken bir bölümü de uygulamanın yanlış olduğu görüşünde.